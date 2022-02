Compartir

Máximo era el protagonista de las hazañas del taxista en la Gran Valencia; era un tipo muy colaborador pero su principal defecto era no respetar ninguna señal de tránsito. De hecho, se conocía por ser uno de los que burlaba las leyes como le daba la gana.

“No voy a perder un cliente por 30 segundos del semáforo, si puedo me como la luz”; decía. Máximo a bordo de su Cielo Daewoo color blanco se daba a conocer por la rapidez con las que llevaba a las personas; lo peor tenía una gran cantidad de clientes que aplaudían lo que hacía.

“Donde yo esté y hay un semáforo, me como la luz y me voy”; decía que si las autoridades lo perseguían no lo encontrarían. Los clientes buscaban a Máximo por la adrenalina con la que manejaba. “Si me ven los de Hollywood, me llevan de una pa’ Rápido y Furioso”, decía.

Si le tocaba llevar a alguien a Caracas, medía el tiempo para poder volver lo más rápido posible a Valencia. “Yo no me atraso con nada, soy un taxista rápido soy lo máximo como mi nombre”; le colocaba a los clientes la música que querían escuchar del resto solo KISS sonaba en su carro.

Las hazañas del taxista terminaron mal

En 2018, Máximo se dio a conocer entre los taxistas por la bomba que está en la Variante; en la bomba Bosqueserino. De hecho, le gustaba lucirse al salir de allí y venirse a la inversa hasta el retorno; los taxistas y los que estaban en la bomba se asombraban de cómo hacía eso.

Imaginaba que estaba en un circuito de Fórmula Uno, “esto de pana para mi es como esos circuitos donde corre Lewis Hamilton”; decía. Salir de la bomba y comerse el pedazo de flecha era lo máximo para el. ¡Esto es como salir de pits!

“Ese tipo está loco”, decía la gente… “que peligro” se viene a la inversa y hace eso; de hecho paralizaba la bomba y las personas esperaban que lo hiciera. “Eso se hace en cuestiones de segundos; más nadie puede hacer eso”.

Decía que si alguien veía como él hacía eso lo contrataban para la Fórmula Uno. “Yo Máximo estoy listo para llegar a la Fórmula Uno; si hago eso con un Aveo, que será con un Ferrari. Sería el tercer venezolano en las pistas luego de Cecotto y Pastor”.

El segundo final

Un jueves de 2018 cuando eran las 5:50 de la tarde ya había ganado fama y la gente iba a ver como daba la vuelta a la salida de la bomba. Llegó… saludo a los bomberos y enfiló su Aveo a la salida de la bomba colocando las luces intermitentes. «Yo hago eso porque todo el mundo lo hace», decía.

El ocaso de la tarde la avisaba a Máximo que tenía que aprovechar que no vinieran carros de frente. Sintió las manos frías y cuando estaba surtiendo no le gustó la brisa fría que le pegó en la cara, las hazañas del taxistas estaban a punto de terminar. “Bueno vamos a darle”.

Pero al acelerar el carro no se percató de una gandola que venía de frente con chatarra y aun cuando buscó acelerar se quedó en el camino. El Aveo blanco quedó destrozado en el lugar y Máximo perdió la vida.

“La gente venía a ver al taxista casi todas las tardes hacer eso; hasta que murió”, dijo uno de los bomberos…

