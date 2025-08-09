Compartir

El caso de la joven modelo de Puerto Ordaz sigue siendo uno de los sucesos de mayor auge en esta semana. Angely Benavides de 17 años y con una carrera prometedora en el modelaje fue encontrada muerta.

Se pudo conocer que la candidata al Reinado del Cacao se graduó de bachiller en el Colegio Fe y Alegría, el viernes 1º de agosto. Pero luego la encontraron sin vida en la casa de su novio, presuntamente un hombre de 41 años.

La noticia y los videos de la jovencita se hicieron virales en el país, Angely era una de las modelos que prometía en su carrera. El caso se hizo tendencia y se sumó a los femicidios que han ocurrido.

Entre ellos el de la joven en el estado Yaracuy, otro caso en Boca de Uchire, Anzoátegui como el de la mujer en Barinas que fue asesinada por un hombre por 10 dólares. Todos investigados por las autoridades.

Caso de la joven modelo en Puerto Ordaz y las hipótesis

Entre las hipótesis se encuentran dos de este caso que ha conmocionado a la opinión pública. El primero de ellos sería por problemas económicos, se pudo conocer que sujeto de 41 años apoyaba la carrera de modelo de la joven.

El otro es que el motivo del asesinato pudieron ser los celos que sentía el hombre, cuya identidad no ha sido dada a conocer por las autoridades. Hasta ahora se espera mayor información de este caso.

Ha sido uno de los más sonados en esta semana, la joven era comparada con famosas modelos que participaron en el Miss Venezuela.

