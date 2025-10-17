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Las imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles están ya en la Plaza de San Pedro. Un gran número de venezolanos se encuentran desde ya en la plaza listos para la ceremonia de canonización del domingo.

Serán los dos primeros santos venezolanos, los cuales cumplieron con el proceso de ser venerables. Luego el proceso de beatificación y el proceso de canonización. El médico de los pobres murió en 1919 y desde allí mucha gente le tuvo fe.

Esa misma fe se regó por todo el país, a punto que para muchos ya el doctor nacido en Isnotú, Trujillo era santo sin tener la proclamación de la Iglesia. Este domingo 19 será canonizado por la Iglesia católica.

Imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles ya en la Plaza de San Pedro

De igual modo, el proceso de beatificación y ahora de canonización de la Madre Carmen Rendiles. El «milagro» de la Madre Carmen Rendiles que llevó a su canonización fue la recuperación instantánea y duradera de una joven caraqueña en estado vegetativo.

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A causa de una meningitis bacteriana y otras complicaciones. Este milagro, ocurrido en 2018, implicó que la joven, llamada Fabiola de Abreu, despertara y saliera caminando horas después de que su familia orara con una reliquia de la beata.

La beatificación, por su parte, fue posible gracias a un milagro previo: la recuperación milagrosa del brazo de la cirujana Trinette Durán de Branger. Este domingo será beatificada en la plaza de San Pedro.

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