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Las multas que tendrías que pagar si orinas en las calles de Caracas ya se conocen. La Alcaldía del Municipio Libertador activó sus normativas urbanas las cuales dieron a conocer. Esto para frenar el auge de algunas personas que orinan en la calle.

Problema que ha sido para la capital uno de los más comunes, ya que siempre buscan espacios como paradas, rincones de locales, entre otros. Es por ello que están desde ya activos para combatir la situación.

Estas normativas es para mantener los espacios limpios y sobre todo para evitar olores desagradables. Las autoridades están muy pendientes de las calles, como de plazas, parques y avenidas.

Tanto por las vías del patrullaje como por las vías de las cámaras de seguridad, las cuales están grabando las 24 horas. La medida se basa en el artículo 25 de la ordenanza de convivencia ciudadana.

“Los ciudadanos que sean sorprendidos por organismos de seguridad orinando en espacios públicos del municipio Libertador, deberán pagar una multa de hasta 30 euros. Esto, según una normativa que busca atacar esta problemática que ha afectado a la capital venezolana”.

Aquellas personas que sean sorprendidas orinando en la calles deberán cancelar la multa en su equivalente en bolívares. Si la multa sería aplicada hoy, esta tendría un precio sobre los 7.680 bolívares.

Multas que tendrías que pagar si orinas en las calles de Caracas

Es por ello que las opciones que tienes en caso de querer orinar siguen siendo los centros comerciales. Como restaurantes y hasta fuentes de soda, siempre y cuando tengan el baño en buen estado y disponible.

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