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A pocas horas del 2026, el equipo reporteril de Noticias24 Carabobo realizó un resumen con las noticias más detacadas en este 2025. Desde sentidas despedidas a iconos del entretenimiento, hasta hitos deportivos y geopolíticos.

Las noticias más destacadas del 2025

Tragedia del Jet Set en República Dominicana

El techo de la popular discoteca Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana, se desplomó en la madrugada del 8 de abril de 2025. El hecho resultó trágico, porque en el momento del incidente había al menos 500 personas en el recinto.

La cifra oficial de muertes por la tragedia se ubicó en 236, mientras que se contabilizaron 180 heridos. Uno de los decesos que más impactó al mundo fue el del merenguero Ruby Pérez, quien se había presentado esa noche en el escenario del Jet Set.

Muerte del papa Francisco y llegada del papa León XIV

El papa Francisco murió el 21 de abril en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. La muerte del papa paralizó al mundo que permaneció atento tanto a los actos fúnebres como a la convocatoria de un cónclave que comenzó el 7 de mayo, cuando los 133 cardenales con derecho a voto se encerraron en la Capilla Sixtina, siguiendo el ritual que data del siglo XIII.

Durante el proceso, se llevaron a cabo al menos tres votaciones sin resultado concluyente, hasta que finalmente, en la cuarta ronda, se alcanzaron los dos tercios necesarios para la elección. Robert Prevost fue elegido por los purpurados como nuevo líder de la Iglesia. El religioso nacido en Estados Unidos eligió el nombre de León XIV para su papado.

Incendios en Los Ángeles

California enfrentó una crisis ambiental crítica a principios de año, con incendios forestales que no solo devastaron miles de hectáreas, sino que provocaron una crisis de salud pública con un incremento del 118% en emergencias respiratorias en la región.

Primera tregua en Gaza

Un alto al fuego entró en vigencia entre Israel y Hamás el 9 de octubre tras más de dos años de hostilidades intensas y devastadoras. Se trató un acuerdo mediado desde Estados Unidos con respaldo de Egipto y Catar, que incluye el intercambio de rehenes y prisioneros como primer paso hacia una tregua más amplia.

Israel liberó a al menos 2.000 presos palestinos, incluidas 250 personas condenadas a cadena perpetua, mientras que Hamás entregó 20 rehenes israelíes vivos como parte de la primera fase del acuerdo de paz. Progresivamente, Hamas repatrió los cuerpos de los rehenes que habían muerto tras ser secuestrados en territorio isrraelí el 7 de octubre de 2023.

Miguel Rojas: el histórico héroe del campeonato de Los Dodgers

El orgullo venezolano brilló en las Grandes Ligas. Miguel Rojas se consagró como pieza fundamental para que los Dodgers de Los Ángeles obtuvieran su segundo título consecutivo en la Serie Mundial (2024-2025).

Rojas, conectó el cuadrangular para empatar el partido en la parte alta de la novena entrada poniendo el 4-4 en la pizarra. Además fue él mismo quien en la parte baja de ese inning sacó en el home la carrera que hubiese dejado tendidos a los Dodgers.

Robo de joyas en el museo Louvre

El museo del Louvre fue objeto el 19 de octubre de un robo en el que no hubo heridos, de acuerdo con la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati. La situación obligó a cerrar el museo durante toda esa jornada.

Los ladrones sustrajeron un collar y un par de pendientes de esmeraldas de María Luisa de Austria; una tiara, un collar y un pendiente de zafiros de María Amalia y Hortensia de Beauharnais; y la corona de la emperatriz Eugenia, que fue dañada y abandonada por los ladrones durante su huida junto con otra joya.

Las joyas hurtadas tendrían un valor aproximado de 100 millones de dólares. El Senado de Francia reveló una investigación el 10 de diciembre que halló varios fallos en la seguridad del museo que propiciaron el evento.

Partida física de grandes personalidades

El entretenimiento venezolano despidió a rostros que acompañaron a generaciones a través de la pantalla y la música: El legendario actor Eduardo Serrano falleció a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer. Serrano fue uno de los galanes más emblemáticos de la televisión venezolana, recordado por protagónicos en telenovelas como Emilia, La Zulianita y Las Amazonas.

La periodista Patricia Fuenmayor falleció a los 51 años debido a complicaciones de salud. Fuenmayor era una figura muy querida en el periodismo de entretenimiento y la televisión nacional e internacional.

Floria Márquez, la reconocida «Show Woman» de Venezuela y cantante de boleros también nos dejó este año. Su estilo único y su capacidad histriónica la convirtieron en una de las intérpretes más completas del país.

Asimismo, la comunicadora social venezolana, Margiory Fiaschi, falleció tras una larga batalla contra el cáncer.

Escándalo en el Miss Universo

La edición número 74 del Miss Universo se celebró en Tailandia y estuvo rodeada de controversias y escándalos, la coronación de Fátima Bosch, representante de México, causó descontento en el público por las acusaciones en contra del presidente del certamen, Raúl Rocha, de hacer negocios con el papá de la ganadora.

Previo a la gala final circularon rumores sobre la selección anticipada de Miss México como Miss Universo, situación que llevó a la renuncia de dos miembros del jurado. La noche de la coronación se desarrolló con normalidad hasta la selección del top 5 conformado por México, Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas, tras la doble ronda de preguntas se anunció a Fatima Bosch como Miss Universo, lo que llevó a parte del público, fanáticos del concurso y algunas organizaciones a calificarlo como fraude.

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