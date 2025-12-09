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La Fundación Frigilux continúa fortaleciendo su modelo de rehabilitación integral a través de un programa de orientación familiar diseñado para acompañar, formar y empoderar a los representantes de los niños atendidos en La Casita, el área especializada en intervención terapéutica de la institución. Este enfoque, alineado con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha impulsado la adopción de un esquema educativo basado en las llamadas Palabras F: función, familia, forma física, felicidad, fraternidad y futuro.

Este ciclo formativo, desarrollado junto a la Dra. Bianney Ojeda —médico fisiatra y especialista en rehabilitación infantil— ha permitido que las familias integren una visión más amplia y humana del proceso terapéutico, aprendiendo a comprender la discapacidad no desde las limitaciones, sino desde las potencialidades y el modelo biopsicosocial. El programa constituye un paso fundamental dentro de la estrategia institucional de crear redes de apoyo sostenibles, que orienten a padres y representantes en la comprensión y la participación activa dentro del progreso de sus hijos.

La metodología de las Palabras F parte de un principio fundamental: cada niño vive un proceso único, y su familia es el eje central que potencia o dificulta su evolución. Por ello, el programa se centra en herramientas prácticas, acompañamiento emocional y formación científica que permita a los representantes integrarse de forma activa a las terapias y trasladar aprendizajes al entorno cotidiano. Esta estructura ha demostrado ser clave dentro del enfoque de atención integral que la Fundación Frigilux impulsa desde hace casi una década.

Un programa centrado en las capacidades, no en las limitaciones

Durante las jornadas formativas, la Dra. Ojeda y el equipo multidisciplinario de la fundación han profundizado en la transición del modelo biomédico al modelo biopsicosocial, resaltando que la discapacidad no puede comprenderse únicamente desde diagnósticos o condiciones médicas. La visión contemporánea —respaldada por estudios en psicología de la salud y neurodesarrollo— subraya que los avances de un niño requieren la interacción equilibrada entre cuerpo, entorno y apoyo emocional.

Esta perspectiva establece que un niño no es la suma de sus dificultades, sino el resultado de sus posibilidades, de la orientación adecuada y del acompañamiento emocional y físico que recibe. Las Palabras F actúan como una guía conceptual para que las familias logren visualizar el progreso desde un lenguaje positivo, lo cual, según investigaciones académicas, incrementa significativamente la autoeficacia percibida: la confianza de la familia en su capacidad para influir en su propio proceso y en el desarrollo del niño.

Las especialistas de la Fundación Frigilux señalan que este cambio de enfoque no solo mejora la adherencia a las terapias, sino que transforma dinámicas familiares marcadas por la incertidumbre, el miedo o la frustración. Al incorporar las Palabras F, los representantes aprenden a reconocer avances, identificar fortalezas, acompañar emocionalmente y establecer rutinas que favorezcan la independencia y el bienestar del niño.

La visión institucional y el rol de las familias

Para la Fundación Frigilux, el desarrollo de espacios de formación familiar constituye uno de los pilares esenciales dentro de su misión institucional. La rehabilitación integral es entendida como un proceso que trasciende la consulta o la terapia física, y que debe abarcar el ámbito emocional, educativo, social y doméstico.

En este contexto, la participación de los representantes es indispensable. Los padres y cuidadores reciben asesorías personalizadas que les permiten comprender en profundidad el impacto de la función, la movilidad, la conducta, la comunicación y otras dimensiones trabajadas en La Casita. Además, la formación en las Palabras F promueve la construcción de un entorno saludable donde la familia aprende a acompañar sin sobreproteger, motivar sin presionar y participar sin reemplazar la independencia del niño.

Yaser Dagga Muhd, presidente de la Fundación Frigilux, resaltó la importancia de estos procesos dentro del compromiso social de la institución y el impacto transformador que generan en la dinámica familiar. Al respecto, afirmó:

“Nuestro compromiso no se limita a brindar rehabilitación, sino a acompañar a cada familia en un camino de crecimiento. Entendemos que detrás de cada niño hay una historia, un esfuerzo y un entorno que merece orientación, respeto y herramientas reales. Por eso impulsamos programas que fortalezcan a los representantes y les permitan formar parte activa del desarrollo de sus hijos.”

Su visión ha sido determinante para impulsar líneas de formación continua que integran avances científicos, metodologías humanizadas y aportes de especialistas reconocidos. Esta premisa, además, reafirma el rol de la Fundación Frigilux como una institución comprometida con promover una vida plena para la niñez venezolana desde un enfoque integral e innovador.

Compromiso continuo con el bienestar infantil

Luego de nueve años de labor ininterrumpida, la Fundación Frigilux continúa consolidando su liderazgo en programas educativos y terapéuticos dirigidos a niños con diversidad funcional. La apuesta por fortalecer los espacios de orientación familiar es una parte fundamental de este camino, ya que permite que los avances logrados en consulta se integren de forma efectiva dentro de la vida cotidiana.

El programa de las Palabras F se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar que los representantes comprendan el proceso terapéutico, participen activamente y transformen su dinámica familiar desde la confianza, la empatía y el conocimiento.

Con esta iniciativa, la fundación reafirma su compromiso de seguir desarrollando espacios que construyan futuro, bienestar y oportunidades para cada niño y cada familia que forma parte de su comunidad.

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