Al igual que en 2021, en 2022 se continuó reanudando la presencialidad en los principales eventos del cine. Este año se premió a las películas más destacadas de la industria cinematográfica en el mundo y a diferencia de años anteriores, no existió una tendencia de una sola cinta que se llevara la mayoría de los premios.

La mayoría de las producciones se produjeron en 2021 y se estrenaron hasta parte de 2022. Además, el éxito no solo se tradujo con una estatuilla, sino también en el apoyo de las audiencias, quienes vieron sus filmes principalmente en plataformas de streaming.

Películas mas vistas en 2022

El Hombre Gris es la cuarta película más vista en Netflix en sus primeros 28 días con 253.870 millones de vistas y es, junto a El Proyecto Adam en quinto lugar con 233.160 millones de vistas, las únicas cintas estrenadas en 2022 que figuran dentro del top 5.

El filme Pinocho del cineasta Guillermo del Toro es uno de los mejores estrenos de 2022 en la plataforma de streaming más popular del mundo. Además, es una de las favoritas para triunfar en la categoría de Mejor Película Animada de los Premios Oscar 2023, cuando ya recibió nominaciones a los Globos de Oro 2023.

Las películas más taquilleras de 2022 fue Top Gun: Maverick, con un total de recaudación mundial de 1,4 millardos de dólares. Le sigue Jurassic World: Dominion (1 millardo de dólares), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (955 millones de dólares), Minions: The Rise of Gru (939 millones de dólares) y Black Panther: Wakanda Forever (786 millones de dólares).

El 2023 iniciará con la primera ceremonia de premiación del cine y la televisión, los Globos de Oro, que anunció sus nominados a principios de diciembre de 2022. Además de la cinta de Guillermo del Toro, también figuran otras destacadas como Avatar: The Way of Water, Elvis, Los Fabelman, Tar y Top Gun: Maverick, que buscarán ganar en la categoría Mejor Película.

