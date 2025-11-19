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Las pijamas de Navidad se han popularizado en los últimos años, esta es una costumbre América del Norte la cual se ha extendido por el mundo. La misma empezó para el 25 de diciembre en horas de la mañana.

Pero en los países latinos dicha moda se ha hecho famosa para la Nochebuena del 24 de diciembre. Más que todo si no tienes pensado salir, es para aquellas personas o familias que piensan quedarse en casa.

Hacer una cena discreta, más intima, más del núcleo familiar, donde el compartir está primero que nada. Dice la costumbre que dos pijamas para lo que será una para la noche del 24 y otra para el 25.

Las pijamas de Navidad

Se han convertido en una tradición familiar para crear un ambiente festivo y hacer fotos unificadas. Hay pijamas para los abuelos, como para los padres, hijos adolescentes y hasta para los más pequeños. Como para las mascotas también.

Origen de esta moda , fue en América del Norte: La tendencia comenzó principalmente en como una forma de aumentar la ilusión para los niños en Navidad. Quienes abren sus regalos en pijama el 25 de diciembre.

Popularidad en redes sociales: Se hizo más popular a nivel mundial en la última década gracias a su difusión en redes sociales, donde familias comparten fotos de sus pijamas a juego. Incluso no solo la noche de Navidad, también para el 31 de diciembre.

Expansión

Expansión de la tradición: Actualmente, muchas familias usan estas pijamas para actividades navideñas como ver películas o jugar, y la tendencia incluso se ha extendido a las mascotas. Como también a la decoración de la casa.

Personalizadas, en la actualidad hay tiendas o emprendimientos donde la misma las personalizan con el logo que quieras. Esto reflejando la foto de la familia en las pijamas a lucir ese día.

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