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Las predicciones de Baba Vanga para 2026 ya se han dado a conocer, la mujer que nació en Bulgaria sigue siendo luego de Nostradamus una de las más consultadas. Vandelia Pandeva Gushterova murió en 1996 pero dejó muchas predicciones.

Entre ellas predijo que iban a ser derribadas las Torres Gemelas, la toma de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Como predijo que dentro de unos años el sistema de mando en el mundo será diferente.

Catástrofes naturales en el mundo, una de las predicciones que dijo la dama fueron los desastres que se esperan en la Tierra. Derrumbes, deslaves, inundaciones como sequías profundas.

Además de tornados, huracanes como lluvias intensas donde pocas veces ha llovido. Dichos desastres van a afectar cerca del 8% de la superficie terrestre. Y dejaría huellas en la naturaleza del planeta.

Las predicciones de Baba Vanga para 2026

La Tercera Guerra Mundial, predijo que el año podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Conflictos bélicos, tensiones geopolíticas además de puntos críticos entre potencias podría desencadenar dicha guerra.

Rebelión de la inteligencia Artificial, predijo Baba Vanga que la era de los robots en el mundo estaría más desarrollada el año próximo. Es por ello que las máquinas tomarían por completo el control de todas las cosas.

Un contacto extraterrestre, desde hace décadas se ha hablado de este contacto el cual sería con seres de otras galaxias. Y podría darse el año que viene, incluso vaticinan que sería con el asteroide 3I/Atlas.

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