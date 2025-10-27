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Las predicciones atribuidas a Nostradamus sobre la monarquía británica a menudo se interpretan para sugerir el fin del reinado de Carlos III. Y la posibilidad de que el príncipe Harry llegue al trono en su lugar.

Estas interpretaciones, que se han vuelto más populares con el diagnóstico de Carlos III, sugieren que el monarca podría abdicar o ser forzado a renunciar. Y que un hombre que nunca esperó ser rey tomaría su lugar, siendo Harry el candidato más citado.

Predicciones de Nostradamus que inquietan a la monarquía británica

Fin del reinado de Carlos III: Las interpretaciones más recientes sugieren que el reinado del rey Carlos III podría ser prematuro o concluir de forma inesperada. Especialmente tras su diagnóstico de cáncer.

Ascenso inesperado al trono: Se menciona una profecía que habla de un «hombre que nunca esperó ser rey» que ascenderá al trono. El papel de Harry: Los intérpretes a menudo señalan al príncipe Harry como la figura que podría convertirse en rey, ya que había renunciado a sus deberes reales.

Los «tres niños»: Otra profecía que se menciona es la de «tres hermosos niños» que arruinarán el reino. Lo que algunos interpretan como los hijos del príncipe William (George, Charlotte y Louis), o incluso como los príncipes Harry y William junto a la princesa Beatriz, quienes podrían tener un impacto en la monarquía.

Consideraciones importantes

Interpretaciones y especulaciones: Es crucial recordar que estas son interpretaciones de profecías escritas hace siglos y no hay consenso sobre su significado.

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Eventos y predicciones: Las interpretaciones de las profecías de Nostradamus se actualizan y vinculan a eventos actuales. Como la muerte de la reina Isabel II o el diagnóstico de salud del rey Carlos III.

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