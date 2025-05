Compartir

Por Jaime Macías

Los atletas deben tener claro que en su mundo deportivo hay reglas, unas escritas y otras que se deberían seguir, aunque no estén en un papel. En el béisbol por supuesto que también las tiene.

Una de ellas es sobre el uso de sustancias prohibidas o dopaje, para el cual existe una larga lista, que obviamente un pelotero que bastante concentración necesita para dedicarse al juego, no está en obligación de memorizar esa fulana lista.

Debido a esto los equipos de las grandes ligas tienen a disposición de sus jugadores, un grupo de especialistas que sí están obligados a conocerlas y también estar al tanto de los productos, alimenticios, médicos y otros que puedan contener algunas de estas sustancias prohibidas, que podrían perjudicar a un pelotero al consumirlas.

Las reglas en el deporte son para cumplirlas

Por ello las organizaciones de grandes ligas, tienen como regla no escrita, que un pelotero antes de consumir un producto nuevo, debería consultar estas personas, quienes están presto a autorizar o no su uso y por ende de haber un resultado contrario a su recomendación, ellos serían los responsables directos, y no el pelotero, quien en una apelación podría apoyarse en este argumento.

Todo lo anterior viene, por el reciente caso del lanzador venezolano José Alvarado, perteneciente a Filadelfia. Quien fue suspendido por 80 juegos (81 es la mitad de una temporada) y sin derecho a lanzar en la postemporada de su equipo clasificar, además que dejará de cobrar cuatro millones y medio (4.500.000) de su salario de más de nueve millones esta campaña, debido a que usó un producto para bajar de peso, que contenía una sustancia prohibida para jugadores de la MLB, obviando la “regla” de consultar a los especialistas del club, sobre la recomendación de su uso.

No vamos a negar la irresponsabilidad del muchacho en el hecho, pero sería bueno recordarle no solo a él, sino a todos los peloteros, que tengan presentes que las reglas se hacen para cumplirlas, sino no tienen razón de ser. Lo demás son patadas de ahogado.

Seguimos en contacto por @pjaimacias

