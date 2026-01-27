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La placita de los Bomberos en Maracay está ubicada en las cercanías del Hospital Psiquiátrico, detrás de la antigua sede de los bomberos en pleno centro de la ciudad jardín. Es uno de los lugares más conocidos del centro maracayero.

“Si en el día mucha gente la respeta, imagínese en la noche mucho más”, comenta Silvio Pérez uno de los conocedores de la zona. Indican que dos sucesos ocurrieron en esa plaza, cuyo nombre real es Cristóbal Mendoza, primer presidente del país.

Hace muchas décadas cuando la plaza era muy concurrida y la gente se sentaba para conversar, para respirar bajo los árboles que aun están y luego seguir. Ya que la misma tiene un punto estratégico, precisamente para que los bomberos salieran de emergencia.

La placita de los Bomberos en Maracay

Un suceso ocurrió en un anochecer, el mismo hasta ahora es contado como una leyenda que ocurrió allí. Se cuenta que un hombre estaba con una dama en horas de la noche y que este salió del lugar completamente solo.

Desde allí se comenta que la dama quedó enterrada en el lugar, mucha gente indica de lamentos y de gritos en horas de la noche como de la madrugada. La plaza no cuenta con bancos pero si con viejos árboles y hace poco la estaban reparando.

Otra de las leyendas que hay en el lugar es de un dinero perdido, el cual nunca encontraron. Cerca del lugar hace unas décadas había un centro de apuestas, un hombre se hizo famoso precisamente por ganar un domingo, pero cuentan que los supuestos amigos con los cuales andaba le hicieron una mala jugada.

El dinero perdido

Luego de una pelea que hubo entre ellos y el hombre en el sitio la cual fue muy violenta, los amigos le intentaron quitar el dinero al hombre. En el forcejeo se dice que uno de los ladrones se llevó el dinero pero lo enterró en uno de los lugares, sin decirle a nadie.

Al cabo de unos días todo estaba normal, este nunca encontró el dinero que había colocado en el lugar. Cuentan que el hombre salió de la plaza pegando gritos e incluso abría varios huecos buscando el dinero que nunca encontró.

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La plaza sigue siendo uno de los lugares de paso, donde incluso durante el día tiene uno parquero que cuida carros. Mientras otros recuerdan ambos sucesos ocurridos en la conocida placita de los bomberos.

Otros indican que son solo cuentos para que las personas no se queden en horas de la noche en la plaza. Leyendas inventadas para que las personas se alejen del lugar en horas de la noche.

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