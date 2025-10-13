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Las tres predicciones de 2025 de Baba Vanga han estado en tendencia, la dama que perdió la visión cuando estaba en vida dijo cosas importantes las cuales han ocurrido en el mundo. Entre ellos la caída de las Torres Gemelas, entre otras.

En la actualidad ha vaticinado algunos sucesos que podrían ocurrir en lo que queda de año. Es por ello que ha estado en distintos reportajes escritos como en los videos de los noticieros. Tanto ella como Nostradamus.

Una de las predicciones tiene que ver con el viejo continente. Otra de ellas una predicción sobre un contacto extraterrestre, el cual sería una noticia impactante en el mundo. Como el desarrollo de la telepatía.

Las tres predicciones de 2025 de Baba Vanga

Conflicto grande en el viejo continente: una gran guerra entre Occidente y Oriente, provocada por una nación, podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial. Esto involucra a varios países del mundo.

Contacto extraterrestre: la humanidad alcanzaría el establecimiento de contacto con vida extraterrestre, lo que podría dar lugar a una crisis global o incluso a un apocalipsis. Algo que no solo ella ha predicho.

Desarrollo de la telepatía: la humanidad podría experimentar un avance en la telepatía, un fenómeno que algunos relacionan con el ‘chip’ cerebral de Elon Musk. Hasta ahora algo que impactaría al planeta.

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