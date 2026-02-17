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Las zarigüeyas son animales principalmente nocturnos que salen al anochecer para alimentarse. Son activas durante todo el año, incluso en invierno, y no hibernan. Su mayor actividad y avistamiento ocurre durante la temporada de reproducción y lluvias.

Muy atentos ya que dicha temporada va desde finales de febrero hasta julio, cuando buscan refugio y alimento. Desde finales de este mes las mismas serán más visibles, en bosques y zonas donde hay árboles frutales o cercanos a ríos y quebradas.

Las zarigüeyas

Horario de actividad: Principalmente de noche.

Temporada alta: Primavera y verano (febrero a julio), debido al apareamiento y crianza.

Comportamiento: Son solitarias y a menudo se les ve en patios buscando comida, trepando árboles o desplazándose bajo la lluvia.

Avistamiento diurno: Aunque son nocturnas, pueden salir durante el día en meses muy fríos.

Debido a su dieta, son consideradas controladoras naturales de plagas, comiendo garrapatas, cucarachas y pequeños roedores.

Qué hacer si encuentras una zarigüeya:

Observa y respeta: Si está en un árbol o en el jardín, déjala tranquila; no representa peligro para los humanos ni suele atacar.

Reduce la velocidad: Si la ves cruzando una vía, disminuye la velocidad para evitar atropellarla.

Protege a tus mascotas: Mantén a los perros grandes alejados para que la zarigüeya pueda salir sin sentirse amenazada.

Maneja residuos: Asegura la basura y no dejes alimentos de mascotas afuera, ya que esto las atrae.

Reporta emergencias: Si encuentras un ejemplar herido, crías sin su madre o una zarigüeya atrapada dentro de la vivienda, comunícate con la autoridad ambiental local (como el Dagma en Cali o bomberos).

Atento a esto

Si encuentras una madre fallecida: Revisa si tiene crías en su bolsa (marsupio) y avisa inmediatamente a las autoridades.

Lo que no debes hacer:

No intentes atraparla o tocarla con las manos desnudas.

No las alimentes ni las trates como mascotas, ya que es ilegal y peligroso para su salud.

No las persigas ni les grites; ellas prefieren evitar el conflicto.

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