EntretenimientoCuriosidadesPortadaTendenciaN24C

Las zarigüeyas, ¿qué hacer en caso de encontrar una?

By Redacción Carabobo
0
121
Las zarigüeyas - Las zarigüeyas
Foto: https://promaapsy.com/

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Las zarigüeyas son animales principalmente nocturnos que salen al anochecer para alimentarse. Son activas durante todo el año, incluso en invierno, y no hibernan. Su mayor actividad y avistamiento ocurre durante la temporada de reproducción y lluvias.

Muy atentos ya que dicha temporada va desde finales de febrero hasta julio, cuando buscan refugio y alimento. Desde finales de este mes las mismas serán más visibles, en bosques y zonas donde hay árboles frutales o cercanos a ríos y quebradas.

Las zarigüeyas

Horario de actividad: Principalmente de noche.

Temporada alta: Primavera y verano (febrero a julio), debido al apareamiento y crianza.

Comportamiento: Son solitarias y a menudo se les ve en patios buscando comida, trepando árboles o desplazándose bajo la lluvia.

Avistamiento diurno: Aunque son nocturnas, pueden salir durante el día en meses muy fríos.

Debido a su dieta, son consideradas controladoras naturales de plagas, comiendo garrapatas, cucarachas y pequeños roedores.

Qué hacer si encuentras una zarigüeya:

Observa y respeta: Si está en un árbol o en el jardín, déjala tranquila; no representa peligro para los humanos ni suele atacar.

Reduce la velocidad: Si la ves cruzando una vía, disminuye la velocidad para evitar atropellarla.

Protege a tus mascotas: Mantén a los perros grandes alejados para que la zarigüeya pueda salir sin sentirse amenazada.

Maneja residuos: Asegura la basura y no dejes alimentos de mascotas afuera, ya que esto las atrae.

Reporta emergencias: Si encuentras un ejemplar herido, crías sin su madre o una zarigüeya atrapada dentro de la vivienda, comunícate con la autoridad ambiental local (como el Dagma en Cali o bomberos).

Atento a esto

Si encuentras una madre fallecida: Revisa si tiene crías en su bolsa (marsupio) y avisa inmediatamente a las autoridades.

Lo que no debes hacer:

No intentes atraparla o tocarla con las manos desnudas.

No las alimentes ni las trates como mascotas, ya que es ilegal y peligroso para su salud.

No las persigas ni les grites; ellas prefieren evitar el conflicto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Se hizo viral por rescatar a sus gatos y pollos en Colombia (VIDEO)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePromaapsy
Artículo anterior
Clima hoy 17 de febrero de 2026 en Venezuela según el INAMEH
Artículo siguiente
Efemérides de hoy 17 de febrero, ¿qué ocurrió en esta fecha?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes