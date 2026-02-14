A casi dos décadas del estreno de Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar confirmaron que volverán a compartir escenario en una gira internacional que ya genera furor entre los fanáticos.
El espectáculo se llamará «Amigas del Corazón World Tour» y será un show musical centrado en las canciones que hicieron historia en la telenovela juvenil que se emitió en 2007 y llegó a más de 50 países.
La propuesta apunta directamente a ese público que creció con la ficción y hoy es adulto, apelando a la nostalgia, pero también a una nueva lectura de aquellas historias.
Laura Esquivel y Brenda Asnicar anuncian «Amigas del Corazón World Tour»
Aunque la gira comenzará en las próximas semanas y ya tiene fechas confirmadas, un dato no pasó desapercibido en redes: por ahora no hay show anunciado en Buenos Aires.
Sí aparecen en el calendario ciudades cercanas como Montevideo (24 de abril) y Santiago de Chile (3 de mayo). Luego el tour continuará por Perú, Ecuador y México, y más adelante por España, Italia y Grecia.
Desde la producción adelantaron que con el correr de los meses se sumarán nuevos destinos, incluidos puntos de la Argentina.
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