Compartir

La Leona Carú y Murachí, su pareja llenaron de alegría el Zoológico Chorros de Milla de Mérida al ser padres de tres cachorros. Tres pequeñas crías dió a luz Carú, la cual descansaba amamantando a sus hijos en las últimas horas.

La pareja de leones se volvieron tendencia en la capital andina. Es la primera vez que estos leones procrearon en cautiverio. Ambos representan la conservación de la especie, en este espacio el cual es visitado por miles de turistas.

El parque zoológico ubicado en Mérida, colocó muchas horas de trabajo y esfuerzo para que esto se hiciera realidad. Brindando además un hábitat de cuidado a ambos para qué ahora sean padres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mérida Noticia (@noticiamerida)

Leona Carú y Murachí en Mérida ahora son padres

La noticia llenó de alegría al pueblo merideño, hasta ahora no se sabe que nombres llevaran los tres cachorros los cuales buscaban ayer el calor de Carú. Ante la mirada atenta de Murachí en el zoológico.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Atentos! Pensión de septiembre 2025 se pagará en esta fecha

Ahora viene el otro paso por parte de los médicos veterinarios quienes son los encargados de que los cachorros crezcan sanos y sin problemas. Lo que hace que la familia melenuda vaya creciendo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas