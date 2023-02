Compartir

José Rondón nuevamente se convirtió en héroe del representante de Venezuela, Leones del Caracas, tras conectar el batazo con el cual dejó en el terreno a Tigres de Licey (República Dominicana) tres carreras por dos.

Después de nueve emocionantes innings donde predominó el picheo por parte de ambos equipos, el cuadro dominicano anotó la primera carrera del encuentro tras un wild pich de Anthony Vizcaya.

Sin embargo, Leones no bajó los brazos y empató el encuentro gracias a un imparable de Rondón. Caracas colocó entonces hombres en primera y segunda con un solo out, pero un fly de Alí Castillo más un mal corrido de bases de Rondón, provocaron una doble matanza que terminó la amenaza.

Licey nuevamente se adelantaría en la 11º entrada, esta vez con un sencillo remolcador de Henry Urritia ante Ricardo Pinto, quien finalmente se llevó la victoria tras dos entradas de relevo en las que permitió un hit, regaló un boleto y ponchó a un contrario.

Aunque el diestro se metió en problemas al colocar dos corredores en base, logró retirar la entrada luego de que sacaran out en la goma a Michael de León.

Con el partido en contra, el representante de Venezuela empató el encuentro de la forma menos esperada.

Con un out y hombre en segunda, Danry Vázquez bateó un elevado hacia el jardín central, con el cual Ángel Reyes avanzó a la tercera. No obstante, cuando el jardinero Emilio Bonifacio se la pasó al segunda base Gustavo Núñez, este último no pudo retener la pelota y Reyes aprovechó el error para dirigirse al home e igualar el juego.

El partido se definió al final del 12º inning, cuando con hombres y primera y segunda, José Rondón conectó un doble frente al lanzador derrotado Lisalverto Bonilla, permitiéndole a Hernán Pérez anotar la carrera de la victoria.

En otros resultados, Federales de Chiriquí (Panamá) dejó en el terreno a Indios de Mayagüez (Puerto Rico) 3×2, Vaqueros de Montería (Colombia) derrotó en 13 episodios a Wildcats KJ74 (Curazao) 6×5 y Cañeros de Los Mochis (México) venció a Agricultores de Granma y Las Tunas (Cuba) 6×5.

De esta forma, México y Venezuela comandan la clasificación con marca de 3-1, con un juego de ventaja sobre Colombia, Curazao, Panamá y República Dominicana (2-2). Empatados en el último lugar, están Cuba y Puerto Rico (1-3).

Este lunes, Venezuela tendrá un duro examen cuando se enfrente a México, en un juego que enfrenta a los líderes de Serie del Caribe y donde el ganador pondrá un pie y medio en la próxima ronda.

El resto de la jornada se completará con los choques Cuba-Colombia, República Dominicana-Panamá y Puerto Rico-Curazao.

