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Leones del Caracas anuncian un importado multifuncional para la temporada 2025 2026. Los melenudos buscan tener una importación de altura, como es conocido la pelota venezolana no es fácil.

El jugador foráneo de nombre Joseph Keys puede ser lanzador o jardinero, y cumplirá 29 años en el mes de octubre. Keys ha estado en filiales de los Rojos de Cincinnati como en la liga independiente de Estados Unidos.

Estuvo en las ligas universitarias en los años 2016 y 2019, luego de eso estuvo en las menores de Cincinnati ganando experiencia. En 62 partidos logró un total de ocho victorias por 9 reveses además de un salvado.

Leones del Caracas anuncian importado multifuncional

Joseph Keys es el quinto jugador importado que ya tienen los Leones capitalinos para esta campaña. El equipo pronto comenzará sus entrenamientos con la base técnica y los jugadores novatos del equipo.

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José Alguacil encara una nueva temporada con los caraquistas, donde se espera mucho de él. El equipo capitalino cuenta con Luis Sojo en los trabajos de la gerencia para temporada 2025 2026.

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