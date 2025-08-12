Compartir

El gerente general de los Leones del Caracas fue nombrado ayer, Juan Cristóbal Coronil tomó las riendas del equipo de la capital. Recordemos que los melenudos no tuvieron mucha suerte en la temporada pasada.

No pudieron clasificar al Round Robin es por ello que se preparan para venir con todo en esta zafra, que inicia en octubre y la cual promete. Todos los equipos desde el nivel gerencial se han movido y esperan cumplir con un buen papel.

Coronil tiene fe en el trabajo que se puede hacer y cumplir con la fanaticada caraquista. Asumió la gerencia como un reto personal, pero dijo que va a colocar mucho empeño hasta lograr una excelente temporada.

Caracas repetirá a José Alguacil como mánager para la 2025 2026 además cuenta con la experiencia de Luis Sojo que estará en la gerencia deportiva. Un puesto clave donde el excampocorto ya tiene experiencia con los Tiburones.

«Tomar las riendas de Leones representa para mí un nuevo reto de vida, además de un orgullo como venezolano. Pondré todo mi trabajo, pasión y experiencia en pro del equipo. Estoy claro de la magnitud del compromiso”, dijo Coronil al diario deportivo Meridiano.

“No conozco otra forma de trabajar que no sea en equipo. Cuando las decisiones se toman, las tomamos todos. Si la jugada sale mal, nos hacemos responsables, si la jugada sale bien igual nos hacemos responsables. Acá somos todos grandes», indicó.

«Por lo pronto tenemos la temporada encima con un equipo que estamos terminando de conformar. Y sí, sí estamos haciendo refuerzo en el pitcheo. Pero ese no es el único aspecto. Contamos con la veteranía de Luis Sojo, quien junto a su equipo de técnicos está conformando un equipo ganador”, comentó Coronil.

