El equipo Leones del Caracas, que representará a Venezuela en la Serie del Caribe 2023, reveló su rotación de abridores para el torneo.

Después de tomar los refuerzos para robustecer el cuerpo de abridores de cara la cita caribeña, se conoció que David Ramos saldrá como primer pícher cuando el cuadro melenudo debute este juves frente a Federales de Chiriquí (Panamá).

El resto de los abridores para los otros duelos quedó conformado de la siguiente forma: Jhoulys Chacín vs Puerto Rico, Guillermo Moscoso vs Cuba, Erick Leal vs Dominicana y JC Ramírez vs México.

Noticias24 Carabobo

