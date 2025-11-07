Compartir

Leones y Tigres junto a Águilas del Zulia brillaron en la noche del jueves del 6 de noviembre de 2025 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Leones del Caracas sumó una nueva victoria de esta zafra.

Esta vez los melenudos dejaron en el terreno a Bravos de Margarita en el estadio Monumental de Caracas con pizarra de 10×9, en entradas extras. Los insulares habían igualado las acciones en la parte alta del noveno, pero en el décimo, Caracas sumó tres para terminar el encuentro.

Lenyn Sosa fue uno de los mejores por los de la capital, brilló con el madero al ligar de 4-2 con tres anotadas además de un boleto recibido. Ganó Alvin Herrera (1-1) y cargó con la derrota José Quijada (0-1).

Por su parte, Tigres de Aragua dejó en el terreno a Tiburones de La Guaira en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Un wild pitch en la parte baja del noveno por parte del lanzador Emerson Martínez permitió la carrera del gane para los felinos.

El encuentro se mantenía 1-1 en diez entradas pero los dirigidos por Oswaldo Guillén pudieron resolver el encuentro y llevarse la victoria. El lanzador ganador por los Tigres fue el exmagallanero Eduar Colina.

Leones y Tigres junto a Águilas victoriosos en la LVBP

Mario Lisson se estrenó como mánager interino con Navegantes del Magallanes y cayeron ante Águilas del Zulia con pizarra de 7×2. El lanzador Junior Guerra no pudo dominar a la ofensiva zuliana quienes atacaron temprano fabricando las carreras.

Juegos para hoy:

Magallanes ante Tigres en Maracay a las 7:00 pm.

Águilas visita a Leones en el Monumental de Caracas, 7:00 p.m.

Caribes ante Tiburones en la UCV en Caracas, 6:30 p.m.

Bravos contra Cardenales en Barquisimeto, 7:00 p.m.

PIZARRA DE LA LVBP

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas