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Lesión de Salvador Pérez y lo que se descartó

By Redacción Carabobo
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Lesión de Salvador Pérez
El capitan de la selección de beisbol de venezuela no tiene fractura en uno de sus dedos. Foto: LVBP.

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Redacción Carabobo
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La lesión de Salvador Pérez sufrida ayer ante un batazo de Yohendrick Piñango de Cardenales de Lara fue solo un traumatismo en uno de sus dedos. Pérez intentó tomar la línea conectada por el bateador lastimándose en el primer tramo del encuentro entre Lara y Caracas.

Pérez salió del partido luego de la lesión, se pensó en principio que se trató de una fractura, pero los médicos de Leones descartaron ese tipo de lesión. Pérez que vino a jugar con el Caracas ha defendido la primera base.

El equipo de médicos dijo que todo estaba bien con Pérez y que no hay fractura, esto había preocupado a los fanáticos del equipo. Pérez viene de firmar una extensión con el equipo de Reales de Kansas City.

Lesión de Salvador Pérez

Además de ser el capitán de la selección de Venezuela que va al Clásico Mundial de Beisbol el año próximo. Se espera que el equipo capitalino informe si el jugador se tomará unos días o seguirá en acción.

Leones sufrió ayer una derrota ante Cardenales de Lara con pizarra de 14×5 y busca la manera de subir a puestos de clasificación faltando pocos encuentros en esta temporada.

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