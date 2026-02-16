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Una joven que resultó lesionada mientras utilizaba una unidad de recreación tipo «banana» en Playa La Rosa. Durante el despliegue de vigilancia costera por este asueto, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Espacios Acuáticos, atendieron este domingo 15 de febrero una incidencia en el balneario ubicado en el sector Quizandal de Puerto Cabello.

Lesionada en Playa Rosa

Tras el reporte, ocurrido a las 4:50 p.m. las comisiones del cuadrante PM-02 activaron los protocolos de respuesta institucional. La ciudadana, quien sufrió una contusión durante las maniobras recreativas, recibió atención primaria y medicación en el sitio por parte del personal del balneario y los organismos de seguridad. Gracias a la pronta intervención, la joven fue estabilizada y recibió el alta médica bajo condiciones normales de salud.

Inspección técnica y seguridad

Bajo la supervisión del INEA, liderado por el Capitán de Navío Rivero Banasarte, se realizó una inspección técnica a la embarcación operada por el ciudadano Henry Quintero. Tras verificar que la permisología y los documentos de seguridad se encontraban en estricto orden, las autoridades permitieron la continuidad de las actividades en la playa.

Llamado a los temporadistas

Las autoridades hacen un llamado a los bañistas y prestadores de servicio para extremar las medidas de seguridad en actividades de alto impacto. La articulación entre la PNB, la Capitanía de Puerto y ONSA Venezuela busca minimizar riesgos y construir un entorno de esparcimiento donde la recreación no comprometa la integridad física de los visitantes.

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