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Efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Bejuma atendieron un accidente de tránsito registrado en el sector Pueblo Nuevo, con saldo de una persona lesionada.

En el lugar colisionaron un vehículo particular y una motocicleta. El motorizado recibió atención inmediata por parte de los organismos de rescate desplegados en esta zona del occidente de Carabobo.

Tras estabilizarlo y aplicar los protocolos de inmovilización y atención prehospitalaria, los funcionarios realizaron su traslado a un centro asistencial cercano para una evaluación médica detallada. Durante el procedimiento, los uniformados también ejecutaron labores de seguridad vial y control de tráfico para prevenir riesgos secundarios en la escena y garantizar el libre tránsito por la arteria vial.

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Lesionado por accidente de tránsito en Bejuma

La respuesta de los bomberos permitió el despeje rápido de la vía y el auxilio oportuno al conductor de la unidad de dos ruedas.

Autoridades locales exhortan a motorizados y conductores de vehículos particulares a respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito en la jurisdicción.

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