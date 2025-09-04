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Seis personas lesionaron a un hombre con armas blancas en Antímano y quedaron detenidos por el CICPC. La información fue suministrada por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Caricuao realizaron la aprehensión de Osmar José Aquino Arévalo (33), Yuleidis Alondra Pinto Guzmán (25). Adriana Valentina Ruiz Flores (22), Pascual José Silva Yépez (32), Ali Eduardo Gil Hurtado (22) y, Enrique José Ávila Mendoza (30), por lesionar a un hombre con armas blancas luego de una riña.

Mediante las investigaciones realizadas se pudo conocer que estas personas, motivados a problemas personales con la víctima, un hombre de 29 años; sostienen una acalorada discusión, para luego desenfundar armas blancas (cuchillos y machetes).

Lesionaron a un hombre con armas blancas en Antímano

Abalanzándose sobre él y, lesionarlo; siendo llevado hasta el Hospital Pérez Carreño, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable. Tras la detención de los victimarios en la avenida intercomunal de Antímano, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol)

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Arrojando que Osmar posee registros por aprovechamiento de cosa provenientes del delito, porte detención u ocultamiento de arma y, comercio detente de sustancias estupefacientes; y Enrique, se encuentra solicitado por el Juzgado Primero de Juicio de Barlovento, por asalto a unidad de transporte público.

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