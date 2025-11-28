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Leyendas de la LPB y promesas del baloncesto estarán en acción en Super 4 Libalca en Guacara El Gimnasio Loma Linda de Guacara nuevamente será el escenario de una gran jornada de baloncesto, este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Con la presentación de las exestrellas de la LPB en el Super Cuatro Master 50 y en el Super 4 Elite con las nuevas promesas de la disciplina. Organizado por la Liga Industrial de Baloncesto de Carabobo, Libalca.

El público asistente a las jornadas podrá ver en acción nuevamente a sus ídolos de la época, como Víctor David Díaz, Armando Becker, Daniel Domínguez, José Cheíto Ramos, Tomasito Morris.

Como también a Ludwing Irazábal, Ramses Ibarra, Hermis Peñaloza, Cruz Salcedo, entre otros. Anunciaron esta semana los directivos de la Liga, Héctor Segura, Francisco Pancho Sanabria y Jaime Macías.

El torneo arrancará el sábado a las dos de la tarde con los choques de la categoría Elite, entre Trotamundos Academy y Búfalos de Aragua. Luego a las 4 pm. Pioneros del Ávila enfrentará a Team Carabobo.

Leyendas de la LPB y promesas del baloncesto

Seguidamente a las 6 de la tarde, comenzará el Master 50, la Guardia Nacional de Caracas frente a Lara Master, a las 8 será el turno de la Policía Nacional Bolivariana ante Goaigoaza Carabobo. El domingo serán las finales, a partir de las 2 de la tarde, entre los ganadores de cada categoría el sábado.

La entrada será libre para todo el público, transmisión en vivo, también se contará con feria de comidas y bebidas, con ambiente musical y seguridad garantizada, recalcaron los organizadores.

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