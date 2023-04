Compartir

Este jueves el lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Liam Hendriks, anunció en sus redes sociales que está libre de cáncer, enfermedad que lo tiene alejado de los terrenos de juego.

Por medio de su cuenta de Instagram, el cerrador anunció en Instagram que ya no tenía cáncer. Publicó varios videos y fotos documentando su tratamiento con el mensaje: “Cómo empezó Vs. Cómo va… remisión. Es oficial. No tengo cáncer”.

Recordemos que Hendriks anunció el pasado mes de enero que padecía linfoma no Hodgkin. Sin embargo, completó su última ronda de quimioterapia dos semanas atrás, la cual dio maravillosos resultados para el jugador de los patiblancos, quienes además de esperar por él, desean su pronta recuperación.

Liam Hendriks se encuentra libre de cáncer

Seleccionado al Juego de Estrellas en tres ocasiones, Hendriks tiene 115 salvamentos de por vida y efectividad de 3.81 en 12 temporadas con los uniformes de Minnesota, Toronto, Kansas City, Oakland y Chicago.

Noticias24 Carabobo

