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Luego de una jornada de gran tensión en el Reino Unido, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fue liberado. Luego de cumplir casi doce horas bajo custodia policial en el condado de Norfolk.

El polémico miembro de la realeza abandonó la comisaría de Aylsham oculto en la parte trasera de un vehículo, intentando evitar a los fotógrafos que rodeaban el lugar.

La detención se produjo como resultado de las investigaciones derivadas de los polémicos archivos de Jeffrey Epstein, donde se sospecha que el príncipe facilitó información confidencial mientras ejercía funciones públicas

Expríncipe Andrés fue liberado

El rey Carlos III del Reino Unido emitió un pronunciamiento oficial luego de confirmarse que su hermano, fue retenido por las autoridades este miércoles.

El monarca expresó que recibió la noticia con preocupación y señaló que «la ley debe seguir su curso» respecto a las investigaciones en marcha.

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