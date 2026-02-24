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A 100 horas de la entrada en vigencia de la ley de amnistía, la comisión ha recibido 4.203 solicitudes y los tribunales han resuelto el 90 % de los casos.

El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía, informó este martes que el proceso de aplicación y liberación de la normativa en Venezuela avanza con celeridad. Durante una rueda de rueda de prensa, Arreaza detalló que se han recibido 4.203 solicitudes de beneficio, de las cuales se han derivado 3.052 libertades plenas para personas que anteriormente contaban con medidas cautelares.

Así mismo, el parlamentario destacó que, en lo que va de jornada, 179 ciudadanos que se encontraban privados de libertad han obtenido su boleta de excarcelación.

«El ritmo es extraordinario. Felicito al Poder Ciudadano y al Poder Judicial por estar activos en este proceso que busca aprender de las lecciones recibidas por nuestro pueblo»,

afirmó Arreaza al mostrar el flujograma de trabajo de la instancia.

Liberados por la Ley de Amnistía en Venezuela

Para garantizar la eficiencia del proceso, la comisión ha conformado tres subcomisiones especializadas:

Seguimiento: Encargada de velar por el cumplimiento general de la ley.

Ámbito Laboral: Dedicada a la alta cantidad de casos reportados en este sector.

Casos Especiales: Para revisar situaciones complementarias que no estén explícitamente contempladas en los 13 hechos base de la ley.

Arreaza fue enfático al recordar que delitos como la corrupción, conspiración y el homicidio intencional no están sujetos a este beneficio. Igualmente, aclaró que los militares y policías involucrados en hechos de violencia durante las «guarimbas», así como casos de sublevación militar, quedan excluidos de la amnistía.

Atención a denuncias y plazos

Ante reportes sobre tribunales que presuntamente no están recibiendo peticiones, el diputado aseguró que la comisión de la Asamblea Nacional actúa de inmediato para resolver estas trabas. «Estamos de guardia permanente; si un tribunal no recibe la solicitud, nosotros la tramitamos y se soluciona al momento», remarcó, recordando que el lapso establecido para estas revisiones es de 15 días continuos.

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