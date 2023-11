Compartir

Megan Fox, la actriz de Transformers y Jennifer’s Body, se adentra en un nuevo territorio con su libro de poesía. Pretty Boys Are Poisonous, que ha salido a la venta este martes.

En este compendio de más de 70 poemas, el libro de poesía de Megan Fox, desgarra el velo de su silencio para compartir las luchas internas y el peso de los secretos que ha sostenido durante años. En sus propias palabras, este trabajo literario representa un intento de liberarse de una carga emocional opresiva que había acallado su voz por mucho tiempo.

La experiencia de Fox como figura pública y su búsqueda de expresión genuina la llevaron a encontrar refugio en la escritura. Una salida que su carrera en la actuación no le proporcionaba.

“Actuar realmente no me permite expresarme completamente de la manera en que lo hace la escritura porque estoy leyendo las palabras de otra persona bajo la dirección de otra persona”. También reveló en una entrevista el pasado agosto: “Mi libertad vive en estas páginas. Y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad y su identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado. Pero no olvidado, en la oscuridad”.

Con un estilo directo y visceral, Fox abre las puertas de su mundo emocional, explorando su viaje a través de temas como el amor, la lujuria y el desamor. Mientras utiliza su pluma como un vehículo para liberar su sufrimiento en forma de versos crudos y penetrantes.

La verdad en el libro de poesía de Megan Fox

En el centro de muchos de estos poemas se encuentran los hombres en su vida, particularmente su relación con Machine Gun Kelly, su actual prometido.

Aunque sin mencionar nombres específicos, Fox desvela las complejidades de su vínculo, describiendo a un “narcisista de 32 años” que se convierte en su “amor verdadero” o “llama gemela”, retratándolo como una “estrella de rock complaciente” con intenciones engañosas. Sus palabras se acompañan de ilustraciones sensualmente cargadas de la artista japonesa Audrey Kawasaki, añadiendo una capa adicional de profundidad y emoción al texto.

Pretty Boys Are Poisonous no escatima en su exploración de la oscuridad y la intensidad emocional. Con títulos provocativos como Violación, Los funerales son para amantes y Casarse con un pirómano. Fox presenta una narrativa que oscila entre un humor siniestro y un dolor desgarrador.

En algunos poemas, describe encuentros íntimos que dejan una marca indeleble en su ser; mientras que en otros, enfrenta la pérdida y el dolor de un aborto espontáneo que ha mantenido en silencio durante mucho tiempo.

La verdad sin adornos en Pretty Boys Are Poisonous

Aunque algunos de sus escritos más oscuros se han mantenido privados, su valentía al compartir su experiencia con el mundo es innegable. Esto demuestra su firme compromiso de romper el silencio y abrazar su vulnerabilidad como un acto de resistencia y sanación.

En última instancia, Pretty Boys Are Poisonous no solo es un testimonio de las complejidades del amor y el dolor. Sino también un recordatorio poderoso de la fuerza que se encuentra en la autenticidad y la valentía de confrontar nuestras verdades más profundas, incluso cuando son desgarradoras y difíciles de confrontar.

