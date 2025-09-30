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La venta de licor adulterado en Colombia específicamente en el centro de Barranquilla, ha dejado 12 muertos y varias personas intoxicadas. El licor tradicional de nombre cococho ha dejado graves consecuencias.

Las personas estuvieron en el centro de Barranquilla compartiendo y tomando, al cabo de unas horas comenzaron a sentirse mal. Con vómitos y pérdida del conocimiento, estos fueron llevados enseguida a centros de salud.

Cerca de 24 personas tomaron el licor, 12 de ellas ya han fallecido, siendo el último Jorge Luis Matta quien estuvo hospitalizado. Las otras personas están en cuidados intensivos de varios centros de salud.

Familiares, además de amigos han pedido que no se expenda dicho licor, ya que puede aumentar el número de personas intoxicadas. Las autoridades han hecho llamados a la población e abstenerse de tomar dicho licor.

Licor adulterado en Colombia deja 12 muertos

El cococho es fabricado de manera artesanal, el mismo es hecho con restos de ron, agua, whisky, metanol entre otros componentes. Este es llamado licor de madera, el cual es no apto para el consumo humano.

La semana pasada las personas se reunieron en el centro barranquillero para compartir como lo hacen los fines de semana. Sin saber que el cococho sería el detonante para que quedaran intoxicados.

Este se vendía por 2000 y 5000 pesos, es conocido como “licor barato” o “lava gallo”, solo que el mismo dejó intoxicado y muertos a las personas que lo habían tomado.

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