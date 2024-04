Un líder cristiano en Australia fue apuñalado varias veces cuando estaba frente a las personas. Un vídeo se hizo viral cuando el sacerdote cristiano presuntamente islamita es atacado por un sujeto.

En el suburbio de Wakeley está ubicada la Iglesia de Cristo el Buen Pastor y fue donde ocurrió el ataque. La misma es una de las más concurridas señalaron los reportes de prensa de la capital australiana, indicaron hoy.

Terrorist stabs priest in a Sydney Church.

Bishop Mar Mari was stabbed during a sermon at Christ the Good Shepherd Church in Wakeley, Sydney.

As the assailant is wrestled to the floor he can be heard shouting “Allahu Akbar.”

pic.twitter.com/Y4JVVnFwKP

— Oli London (@OliLondonTV) April 15, 2024