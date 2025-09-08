Compartir

La sostenibilidad ya no es una opción, sino una prioridad, y Frigilux lo ha entendido como un principio central de su estrategia empresarial, de la mano del liderazgo de Yaser Dagga, CEO y presidente de Frigilux. Con 59 años de historia, la marca ha logrado mantenerse vigente gracias a su capacidad de anticipar tendencias y adaptarse a las necesidades de los consumidores venezolanos, apostando por la ecotecnología como motor de innovación y diferenciación.

Bajo la dirección de Yaser Dagga, la compañía impulsa un modelo de crecimiento que combina eficiencia, responsabilidad ambiental y compromiso con la sociedad, ofreciendo productos que no solo cumplen con altos estándares de calidad, sino que también minimizan el impacto ecológico.

Uno de los avances más significativos de la marca ha sido la incorporación de la tecnología inverter en los aires acondicionados Frigilux, que permite enfriar los espacios de manera más rápida y eficiente, logrando un ahorro energético de hasta un 40%.

Esta tecnología no solo mejora la experiencia del usuario, brindando confort inmediato y silencioso, sino que también refleja el compromiso de Frigilux con la reducción del consumo de energía y la huella ambiental de sus productos. En un contexto donde la eficiencia energética se ha vuelto indispensable, esta innovación posiciona a la marca como un referente de responsabilidad y modernidad dentro del mercado venezolano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yaser Dagga (@yaserdaggavzla)

“Cada innovación que aplicamos tiene un propósito claro: ofrecer electrodomésticos eficientes que contribuyan al bienestar de nuestros clientes y al cuidado del entorno. La ecotecnología es un pilar en la nueva etapa de Frigilux”, afirma Yaser Arafat Dagga, subrayando la importancia de integrar sostenibilidad en cada decisión estratégica de la empresa.

La apuesta por la ecotecnología va más allá de los productos individuales. Frigilux ha implementado sistemas de apagado inteligente, procesos de producción optimizados y empaques ecoamigables, que permiten reducir el consumo de agua y energía en cada etapa de fabricación y distribución. Estas acciones reflejan un enfoque integral que abarca tanto el diseño como la operación de la empresa, fortaleciendo su posición como pionera en soluciones sostenibles dentro del sector de electrodomésticos en Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yaser Dagga (@yaserdaggavzla)

El compromiso de la marca con la durabilidad y calidad de sus productos sigue intacto. Durante casi seis décadas, Frigilux ha ofrecido electrodomésticos confiables, resistentes y adaptados a las necesidades de los hogares venezolanos. Hoy, esta tradición se combina con la innovación responsable, asegurando que cada producto, desde los más tradicionales hasta los más avanzados tecnológicamente, cumpla con los más altos estándares de eficiencia y rendimiento.

En palabras de Yaser Arafat Dagga Muhd, “El futuro de Frigilux está en crear productos que acompañen a las familias y, al mismo tiempo, contribuyan a un mundo más responsable. Nuestra meta es consolidar la innovación como una tradición dentro de la marca”. Esta declaración refleja cómo la compañía ha integrado la sostenibilidad como un valor corporativo que permea todas sus acciones, desde el desarrollo de productos hasta la relación con clientes y aliados estratégicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Olavarrieta | Periodista (@olavarrietaluis)

En paralelo, Frigilux mantiene un enfoque constante en fortalecer la conexión con sus vendedores nacionales, capacitando a su equipo comercial y manteniendo canales de comunicación permanentes. Esta estrategia permite identificar oportunidades de crecimiento, implementar iniciativas conjuntas y asegurar que cada punto de venta represente los valores de la marca. Según Dagga Muhd, este trabajo cercano con los vendedores es fundamental para llevar a Frigilux al siguiente nivel en todo el territorio nacional, consolidando su presencia en el mercado y creando una red sólida que acompaña el crecimiento de la empresa.

Otro elemento clave de la estrategia de Frigilux es su mirada hacia el futuro. La compañía se encuentra preparando una nueva generación de productos que combinará diseño inteligente, eficiencia energética y soluciones ecoamigables. Aunque los detalles aún se mantienen en expectativa, esta planificación refleja un enfoque deliberado y sostenido hacia la innovación, siempre respetando la identidad y los estándares de calidad que han caracterizado a la marca desde sus inicios.

Con casi seis décadas de experiencia, Frigilux bajo el liderazgo de Yaser Dagga demuestra que la tradición y la innovación no son opuestas, sino complementarias. La marca ha logrado consolidarse como un referente de innovación responsable, eficiencia energética y ecotecnología, manteniendo su compromiso con los consumidores venezolanos mientras construye un futuro más sostenible.

Hoy, Frigilux y Yaser Dagga continúan evolucionando sin perder su esencia: una empresa sólida, confiable y visionaria, capaz de integrar sostenibilidad, tecnología avanzada y cercanía con su red de vendedores nacionales para seguir transformando el mercado de electrodomésticos en Venezuela. La marca demuestra que es posible innovar, reducir el impacto ambiental y fortalecer la conexión con los clientes y aliados estratégicos, todo al mismo tiempo, consolidando su liderazgo y dejando un legado que perdurará por generaciones.