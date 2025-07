Compartir

La Liga Nacional impuso su ley en el Juego de Estrellas 2025, Kyle Schwarber sacó tres pelotas en el Mini Home Run Derby para darle el triunfo al viejo circuito en el encuentro de luminarias. El juego se decidió de esta manera ya que terminó igualado a seis carreras.

Tanto la Liga Nacional como la Americana empataron a seis y decidieron desde el plato con los mejores bateadores. Desde el primer capítulo el viejo circuito pudo anotarse el triunfo. En el primer tramo luego de sencillos de Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr más doblete de Ketel Marte se fueron adelante 2×0.

Pero en el sexto la Nacional sumó cuatro más, Fernando Tatis Jr. recibe base por bolas. Fernando Tatis Jr. se roba la segunda. Brendan Donovan pega sencillo al campocorto. Pete Alonso pega jonrón, Tatis Jr. anota, Donovan anota. Eugenio Suárez batea rodado de out a segunda base. Casey Mize reemplaza a Kris Bubic. Hunter Goodman batea elevado de out al jardín central. Corbin Carroll batea jonrón. Elly De La Cruz se poncha tirándole.

La Liga Americana vino con todo y respondió con cuatro carreras Adrián Morejón reemplaza a Andrew Abbott. Alejandro Kirk pega sencillo al jardín central. Jonathan Aranda recibe base por bolas. Randy Rodríguez reemplaza a Adrian Morejon.

Brent Rooker batea jonrón, Kirk anota, Aranda anota. Maikel García recibe base por bolas. Byron Buxton batea elevado de out al jardín izquierdo. Maikel García se roba la segunda, avanza a tercera por error en tiro del receptor. Bobby Witt Jr. batea rodado de out a segunda base, García anota. Jazz Chisholm Jr. se embasa por error en fildeo del primera base. Trevor Megill reemplaza a Randy Rodríguez. Steven Kwan batea rodado de out a tercera base.

El bateador venezolano, Eugenio Suárez recibió un pelotazo en la mano izquierda. Pero siguió jugando sin problemas.

