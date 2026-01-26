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Liliana Morillo y el nuevo reclamo a la esposa del Puma José Luis Rodríguez, tuvo un nuevo capítulo cargado de mucha tensión. La hija del legendario cantante nuevamente lanzó sus dardos contra Carolina Pérez de Rodríguez.

La hija de Lila y José Luis recordada por su participación en novelas y programas “mayameros” arremetió contra la pareja de su padre. La cual acusó de negligencia en cuanto al cuidado del cantante de “Agárrense de Las Manos”.

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En el podcast del también venezolano Raúl González dio las declaraciones en contra de Carolina. Liliana al parecer está en contra que el cantante siga de gira a sus 83 años, a pesar de los problemas de salud que ha tenido.

Liliana Morillo y el nuevo reclamo a la esposa del Puma José Luis Rodríguez

Llamó a su padre “gallina de los huevos de oro”, por lo cual muchas personas la terminaron cuestionando. Como es conocido hay un alto distanciamiento entre sus hijas y el Puma José Luis desde hace décadas.

“Carolina, la esposa de El Puma, no está haciendo su trabajo para cuidar a la gallina de los huevos de oro. Deja de estar comiendo m… y cuida a tu marido, que está trabajando a los 83 años con una bombona de oxígeno para mantenerlos”, dijo Liliana.

El capítulo aun no ha tenido la respuesta de la pareja del intérprete del “Pavo Real”. Pero se espera que la misma sea contundente por parte de Carolina. Como también del mismo artista venezolano.

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