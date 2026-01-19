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Limpiar tu colchón no es una tarea difícil, puedes hacerlo de una manera sencilla. Recuerda que este es un elemento importante no solo para el descanso sino que influye en la salud, ya que allí se pueden alojar desde alérgenos hasta virus.

Cómo principal acción debemos proteger nuestro colchón con un protector impermeable que abarque el colchón por arriba y por abajo. Además tomar precaución sobre las mascotas que duermen o descansan en nuestra cama ya que pueden traer en sus pelos o patitas microorganismos indeseados.

Limpiar tu colchón

Para limpiarlo vamos a necesitar un atomizador para rociar la mezcla que vamos a preparar. Vamos a colocar 6 cucharadas de bicarbonato en un frasco boca ancha y le colocamos una gasa en la boca sujetándola con una liga.

A manera de hacer como especie de un colador y esparcir sobre el colchón de manera que quede una capa muy delgada de polvo sobre el colchón.

El paso anterior lo puedes hacer colocando el bicarbonato en un colador muy fino y pon palmadas suaves sobre el colador y esparcir el polvo sobre el colchón. Una vez que tenemos todo el bicarbonato sobre el colchón colocamos en un rociador 200 mililitros de vinagre blanco y aplicamos sobre el colchón.

Luego de diez minutos se pasa una aspiradora sobre la mezcla para recoger el polvo aplicado. Si el colchón tiene alguna mancha importante de quitar preparamos una mezcla de dos cucharadas de bicarbonato.

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Con 50 mililitros de vinagre y 20 mililitros de agua oxigenada luego tomamos un paño limpio y lo terminamos en la mezcla preparada. Y lo pasamos sobre la mancha aplicando fuerza de manera que el líquido penetre el tejido por último pasar la aspiradora sobre la mancha.

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