Lina Bina, actriz de contenido para adultos murió en Florida

By Redacción Carabobo
Lina Bina
La actriz Lina Bina de 24 años murió en Florida. Foto El Comercio de España.-

Lina Bina, actriz de contenido para adultos nacida en Estados Unidos murió a los 24 años. La joven estrella del cine prohibido falleció en el condado de Polk en Florida. Era conocida en esa industria como Miss John Dough.

Bina murió a causa de un coágulo de sangre y el cuello, la familia de la joven actriz dio la información y lamentó el hecho. Como los fanáticos de Lina se mostraron consternados en las redes sociales.

«Es tan trágico. Es tan, ya saben, increíble… Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos»; dijo Miguel Santiago, primo de la joven.

Lina Bina, actriz de contenido para adultos murió

Como actores y actrices escribieron palabras en las redes sociales para la actriz. La muerte de la joven se une a las de las actrices de esa rama del cine que mueren jóvenes y en extrañas circunstancias.

Lina era muy buscada por su sensualidad, belleza y juventud.

El listado de las actrices del cine para los adultos es largo y se ha notado más en los últimos diez años. Moni Bina, hermana de la joven dijo que era algo que no podía creer y considero que era una pesadilla.

«No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla», ha lamentado la hermana. Lina era muy buscada por su curvilínea figura.

Los últimos diez años

Esta semana se conoció también sobre la muerte de Vitoria Beatriz, la actriz de Brasil se une al largo listado de estrellas del cine prohibido que han fallecido. Beatriz trabajaba para productoras sudamericanas.

