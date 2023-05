Compartir

El astro argentino, Lionel Messi, se disculpa, este viernes 05 de mayo, ante el club del París Saint-Germain y sus “compañeros” por el viaje que hizo a Arabia Saudita con su familia.

A través de su cuenta en Instagram, esgrimió que “Sinceramente, pensaba que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores”.

Precisó que “Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente, y este no pude. Vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”.

🚨La disculpa de Leo Messi al PSG por su viaje a Arabia, vídeo en su instagram pic.twitter.com/WUjbDPUDse — Gerard Romero (@gerardromero) May 5, 2023

Lionel Messi se disculpa por su viaje a Arabia Saudita

Tras su decisión de viajar, el París Saint-Germain procedió a suspenderlo por dos semanas de las prácticas, juegos y no recibirá su salario durante ese periodo.

Viajó a Arabia Saudita por el patrocinio que tiene con la oficina de turismo de ese país, pero, lo hizo sin el aval del club.

Ante lo sucedido, el entrenador parisino, Christophe Galtier, comentó, ante los medios de comunicación, que, no se pronunciaría sobre la “decisión” de la dirección del club.

Durante rueda de prensa, el técnico del PSG dijo que “Fui informado a comienzos de semana por mi dirección de su decisión de suspender a Leo (Messi). Una vez se me informó de la decisión, tomé la decisión de no comentarla. Soy empleado del club, una decisión fue tomada, yo no la comento”.

En cuanto al futuro de Messi en el club, señaló que “Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado”.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.