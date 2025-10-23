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Como se anunció en el famoso portal de casinos en línea BeTragaperras, del 16 al 18 de septiembre de 2025, la Feira Internacional de Lisboa y el MEO Arena abrirán sus puertas para recibir a más de 30.000 asistentes en el SBC Summit 2025, un encuentro que reunirá a figuras clave del juego en línea, la tecnología y el marketing digital. La cita combinará conferencias magistrales, paneles especializados y espacios de networking diseñados para impulsar alianzas estratégicas en la industria.

Invitados que marcarán la agenda

La apertura del evento, el 16 de septiembre, estará a cargo del expiloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, quien dará la bienvenida en el escenario principal. Ese mismo día, Randi Zuckerberg, fundadora de Zuckerberg Media y HUG, compartirá su experiencia sobre cómo las empresas pueden adaptarse y prosperar frente a la disrupción tecnológica.

El 17 de septiembre, el campeón mundial de boxeo Oleksandr Usyk tomará el micrófono para saludar a los asistentes y presentará su libro Cafu Saga, del cual regalará 200 ejemplares. Más tarde, el empresario y estratega digital Gary Vaynerchuk presentará una charla sobre cómo capitalizar canales de comunicación que la mayoría de las marcas no están aprovechando.

Como antesala, el 15 de septiembre se llevará a cabo un partido benéfico de fútbol con leyendas del deporte, con la meta de recaudar más de un millón de euros destinados a organizaciones sin fines de lucro.

El protagonismo latinoamericano

Una de las áreas más esperadas será la dedicada a Latinoamérica y Brasil, regiones que han mostrado un crecimiento acelerado en las apuestas deportivas y el juego en línea. En los últimos cinco años, el número de jugadores activos en Latinoamérica pasó de 3,6 a 8,3 millones, mientras que en Brasil se estima que el mercado alcanzará ingresos de 1.300 millones de dólares a finales de 2025.

Este espacio reunirá paneles como Latinoamérica primero: operadores locales reinventan el juego, un análisis del mercado brasileño bajo el título La burbuja que no estalla, y debates sobre el impacto de las regulaciones en países como Perú y México.

Innovación en pagos y tecnología

El Payments & Tech Summit tendrá un papel destacado al reunir a proveedores de pagos, bancos, empresas fintech y expertos en cumplimiento normativo. Entre los temas programados figuran el futuro de las transacciones digitales hacia 2030, la innovación en mercados emergentes y el papel de las criptomonedas como opción de pago.

Espacio exclusivo para afiliados

El Affiliate Leaders Summit está pensado para conectar a más de 2.500 profesionales del marketing de afiliación con operadores, inversores y proveedores de tecnología. Las conferencias abordarán desde la reinvención del modelo de afiliación hasta el impacto de la inteligencia artificial en este sector.

Reconocimiento a la excelencia

El 17 de septiembre, el MEO Arena acogerá la primera edición de los Affiliate Leaders Awards, donde el público elegirá a las empresas ganadoras en 22 categorías. La gala reunirá a 600 líderes del sector y celebrará a quienes están marcando la pauta en el marketing de afiliación.

Con un programa repleto de actividades, invitados internacionales y un enfoque global, el SBC Summit 2025 se perfila como uno de los eventos más influyentes del año para el mundo del iGaming.