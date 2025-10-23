Tecnología

Lisboa será el epicentro del iGaming mundial con el SBC Summit 2025

By Redacción Noticias24Carabobo
0
50
SBC Summit 2025

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Como se anunció en el famoso portal de casinos en línea BeTragaperras, del 16 al 18 de septiembre de 2025, la Feira Internacional de Lisboa y el MEO Arena abrirán sus puertas para recibir a más de 30.000 asistentes en el SBC Summit 2025, un encuentro que reunirá a figuras clave del juego en línea, la tecnología y el marketing digital. La cita combinará conferencias magistrales, paneles especializados y espacios de networking diseñados para impulsar alianzas estratégicas en la industria.

Invitados que marcarán la agenda

La apertura del evento, el 16 de septiembre, estará a cargo del expiloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, quien dará la bienvenida en el escenario principal. Ese mismo día, Randi Zuckerberg, fundadora de Zuckerberg Media y HUG, compartirá su experiencia sobre cómo las empresas pueden adaptarse y prosperar frente a la disrupción tecnológica.

El 17 de septiembre, el campeón mundial de boxeo Oleksandr Usyk tomará el micrófono para saludar a los asistentes y presentará su libro Cafu Saga, del cual regalará 200 ejemplares. Más tarde, el empresario y estratega digital Gary Vaynerchuk presentará una charla sobre cómo capitalizar canales de comunicación que la mayoría de las marcas no están aprovechando.

Como antesala, el 15 de septiembre se llevará a cabo un partido benéfico de fútbol con leyendas del deporte, con la meta de recaudar más de un millón de euros destinados a organizaciones sin fines de lucro.

El protagonismo latinoamericano

Una de las áreas más esperadas será la dedicada a Latinoamérica y Brasil, regiones que han mostrado un crecimiento acelerado en las apuestas deportivas y el juego en línea. En los últimos cinco años, el número de jugadores activos en Latinoamérica pasó de 3,6 a 8,3 millones, mientras que en Brasil se estima que el mercado alcanzará ingresos de 1.300 millones de dólares a finales de 2025.

Este espacio reunirá paneles como Latinoamérica primero: operadores locales reinventan el juego, un análisis del mercado brasileño bajo el título La burbuja que no estalla, y debates sobre el impacto de las regulaciones en países como Perú y México.

Innovación en pagos y tecnología

El Payments & Tech Summit tendrá un papel destacado al reunir a proveedores de pagos, bancos, empresas fintech y expertos en cumplimiento normativo. Entre los temas programados figuran el futuro de las transacciones digitales hacia 2030, la innovación en mercados emergentes y el papel de las criptomonedas como opción de pago.

Espacio exclusivo para afiliados

El Affiliate Leaders Summit está pensado para conectar a más de 2.500 profesionales del marketing de afiliación con operadores, inversores y proveedores de tecnología. Las conferencias abordarán desde la reinvención del modelo de afiliación hasta el impacto de la inteligencia artificial en este sector.

Reconocimiento a la excelencia

El 17 de septiembre, el MEO Arena acogerá la primera edición de los Affiliate Leaders Awards, donde el público elegirá a las empresas ganadoras en 22 categorías. La gala reunirá a 600 líderes del sector y celebrará a quienes están marcando la pauta en el marketing de afiliación.

Con un programa repleto de actividades, invitados internacionales y un enfoque global, el SBC Summit 2025 se perfila como uno de los eventos más influyentes del año para el mundo del iGaming.

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNota de Prensa
Artículo anterior
Guía definitiva de experto: Descubre los mejores juegos de Pragmatic Play Gratis
Artículo siguiente
Equipos de Acefuc con visita positiva en la Quinta Jornada Torneo Clausura 2025
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes