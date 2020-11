LISTOS PARA LA VICTORIA

A pocos días para las elecciones parlamentarias, este domingo 6 de diciembre, la maquinaria del gran polo patriótico está lista para asumir esta nueva contienda electoral que representa tomar el poder legislativo, para empujar desde la tribuna de la Asamblea Nacional, la gestión social, política, territorial, económica, defender la soberanía, la justicia social que el Presidente Nicolás Maduro garantiza, pese a la situación actual hay un gobierno que asume las dificultades y atiende las problemáticas, garantizando el empleo, la salud, la educación, eso es incuestionable, y los candidatos y candidatas de la revolución tienen a partir del 5 de enero del 2021 ese compromiso. En Carabobo el candidato voto lista José Gregorio Vielma Mora junto a todos los candidatos hicieron una campaña en la calle con la gente, se desplegaron por cada uno de los municipios, esta semana es la fase final y desde estas líneas exhorto a todos los carabobeños a ejercer el voto, es nuestro deber, nuestro derecho, los que amamos la Patria, los que creemos en la revolución bolivariana, el legado de Hugo Chávez y acompañar al presidente obrero Nicolás Maduro. EN HORA BUENA: El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ha hecho una innegable inversión en el sector salud, sobre todo a nivel de los ambulatorios en los municipios del estado, en el caso de Los Guayos se hizo tanto en el del casco central como el de Las Agüitas, ahora lo hizo gracias a los recursos del gobierno nacional en el emblemático ambulatorio Dr. Miguel Franco del municipio Naguanagua, fue reinaugurada la sala de emergencia y otras áreas como parte de una rehabilitación integral, aires acondicionado, pisos con cerámica de primera, iluminación, camas para atender pacientes adultos, tres para pediatría, fue dotada con equipos de primera, así poder atender a más de 20 mil habitantes. Ahora a cuidarlo y mantenerlo. EL GAS: La situación de escasez del gas residencial y comercial, es preocupante para los carabobeños, que están a punta de cocinas eléctricas y fogón a leña, pero más grave aún, cuando a través de la empresa Gasdracula se cobró por adelantado más de 800 mil cilindros, incluyendo a clientes privados, comercios y apartamentos, lo cual anteriormente era distribuido por empresa privada y ahora lo factura Gasdreacula pero a la fecha, ni las bombonas ni los reales, en el caso de comercios y apartamentos hasta en dólares se habría cancelados por adelantado. En días pasados para solventar la problemática que se presenta con el gas el candidato José Gregorio Vielma Mora se trajo de Caracas cisternas para recargar de manera gratuita las bombonas, camiones que se instalaron en el Parque Recreacional Sur, aunque obviamente no cubrió la demanda de tantas familias carabobeñas que están padeciendo la falta de gas, pero se agradece la intención del camarada Vielma Mora de paliar la crisis.

REUNIÓN DEL G5: De muy buena fuente me entere de una reunión secreta que se realizó recientemente en una casa en la costa carabobeña, con la presencia de cinco alcaldes del estado Carabobo y sus respectivas primeras damas, el trasfondo de esta reunión tipo familiar, no era otro que de hacer una especie de pacto de que deben reelegirse y sobrevivir a cualquier eventualidad política que ocurra, esto por los insistentes rumores políticos que no cesan de que el gobernador Rafael Lacava pueda asumir otros compromisos a nivel internacional y que en Carabobo el año que viene que está a la vuelta de pocas semanas, habrá elecciones de gobernadores y alcaldes, es una especie de sálvese quien pueda, estos cinco alcaldes no quieren perder sus espacios y buscarán su reelección al costo que sea, reunión de la que ya el mismo gobernador Rafael Lacava estaría al tanto, bueno en política pasa que el hijo traiciona al padre. Lo que si es cierto es que en un supuesto de estos cinco alcaldes no todos irían a una reelección y no tanto porque su jefe político ya no esté en el estado para empujar sus candidaturas, sino porque el pueblo ya les paso factura, otros repetirán por una gestión que mostrar. MOSCA: Fuente de alta inteligencia tienen la mirada puesta en una obra estilo parador turístico que se ejecuta frente al Centro Comercial Metrópolis de Valencia, el terreno lo entrego en comodato por 40 años un general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana quien presuntamente es compadre de un funcionario del gobierno regional quien está al frente de esta obra, en la cual aparecen como socios del restaurante que allí funcionará dos personajes, uno de ellos está preso por el caso de presunto narcotráfico que vinculó a Raúl del Gallego, el otro fue director de la DAR Carabobo salió bien salpicado por el mismo caso de Raúl del Gallego, hoy en día es un empresario de la chatarra. Organismos de inteligencia investigan la fuente de financiamiento de dicha obra, la procedencia de esa plata y de quienes están detrás de la misma. Exhortamos a Pdvsa Gas haga una inspección ya que se construyó un estacionamiento para una capacidad aproximada de 10 vehículos sobre un terreno por el cual pasa una tubería de gas lo cual es ilegal porque viola los límites establecidos y además representa un peligro. Guerra avisada no mata soldado. RESPUESTA INMEDIATA: En la columna anterior hice la denuncia sobre la existencia de un muro de desechos sólidos arrojado en la vía pública en la recta de majagual vía Valencia Güigüe, debido a un dragado de un caño trabajo realizado por parte del Instituto Municipal de Ambiente de la Alcaldía de Valencia situación que ponía en peligro la vida de conductores, me contacto vía whatsaap su presidente Santiago Brusco quien ordenó inmediatamente el traslado de cuadrillas y maquinaria a retirar los escombros, posteriormente me envió fotografías del antes y después, lo cual dice de su compromiso como funcionario público y el asumir sus responsabilidades cuando se está al frente de una institución pública. Aprovecho la oportunidad para exhortar al camarada Santiago Brusco a meterle el pecho a varias plazas de Valencia que se encuentran enmontadas y en fase de deterioro, limpieza, pintura, ornato, además no descuidar la recolección de la basura, la excelencia y la eficiencia deben ser premisas de todo revolucionario. LOS GUAYOS: Una situación de protesta se registró la semana pasada en la carretera nacional sentido Los Guayos Guacara a pocos metros de la estación de gasolina FIB antes del Hotel Las Cabañas, ya que desde que agarró las riendas de esta bomba un capitán de navío aquello fue un desastre. Lucrarse de 15 dólares por solo tener acceso a la bomba y una vez adentro el litro en 1.5 y hasta 2 dólares, beneficiando a un reducido grupo de amigos y referidos 30 vehículos, mientras que el pueblo que estaba en la cola que pasaba de 200 carros desde hace varios días esperando surtir de combustible quedaron como la guayabera, lo que desató una protesta reclamando igualdad y la salida de este capitán, de quien al parecer ya fue sustituido por un coronel que está poniendo orden en el asunto. PREOCUPANTE: Carabobo lleva varias semanas que registra un alza en los casos de contagio por covid, el pasado miércoles 25 registro 124 casos, y a decir verdad, hay focos de contagio que no se les pone control, las rumbas y el relajo sin medidas de bioseguridad, por ejemplo, en un restaurante de carne en vara en Naguanagua, pero ahora es tipo discoteca, en el cual las rumbas son hasta las 5:00 de la mañana, incluso en semanas de cuarentena radical, el pasado jueves se originó una riña entre dos mujeres por el amor de un hombre pelea que terminaron lanzándose botellas, la madrugada del sábado funcionarios de la Policía Municipal de Naguanagua habrían llegado a cerrar el local, esto debido a quejas de los vecinos de la zona que están hartos de las rumbas, y el mismo alcalde Gustavo Gutiérrez habría girado la orden de ponerle freno a esa situación. Situación similar ocurre en un restaurante vía a Guataparo, otro en la urbanización El Viñedo, presuntamente pagan “vacuna”, no hay control, no me quiero imaginar el repunte para el mes de diciembre que comienza a partir de mañana.

Hasta aquí por hoy, nos leemos el próximo lunes 07 de diciembre, comentarios e información vía correo electrónico: [email protected]