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Grupo Futura Retails, representante oficial de la marca global de estilo de vida Parfois en Venezuela, celebra un nuevo hito en su estrategia de expansión con la inauguración de su cuarta tienda a nivel nacional y la primera en el estado Carabobo, ubicada específicamente en el Centro Sambil Valencia.

Esta apertura estratégica consolida la presencia de la marca en el país y reitera su compromiso de llevar la experiencia completa de Parfois, caracterizada por la autenticidad y la diversidad, al consumidor regional.

Llega la cuarta tienda Parfois en el estado Carabobo

La tienda de origen portugués, reconocida internacionalmente por su amplia oferta de accesorios, calzado, bolsos, carteras y ready-to-wear femenino, se alinea con su misión global de inspirar la autoexpresión a través de las últimas tendencias de moda. La llegada de su surtido completo a la entidad carabobeña asegura que las clientas puedan acceder a un universo de productos para vestir de forma genuina.

“Para nadie es un secreto que la mujer venezolana es sumamente coqueta y elegante. Es por ello que nuestra propuesta consiste en poner al alcance de la mujer venezolana todos estos accesorios, de la mano con las tendencias mundiales que marcan pauta en el momento”, expresó Isabel Marval, directora comercial de franquicias de Grupo Futura Retails, destacando el papel fundamental del mercado venezolano en la región.

Grupo Futura Retails ha realizado un meticuloso análisis del consumidor local para seleccionar un mix de productos idóneos, que abarquen desde esenciales atemporales hasta piezas statement. Si bien ya poseen un conocimiento consolidado sobre las preferencias de la clienta venezolana gracias a sus tiendas preexistentes, mantienen un estudio continuo del comportamiento del mercado para asegurar que la oferta siempre se ajuste a sus necesidades.

Mismo portafolio de sedes globales

La nueva sede garantiza que el portafolio de Parfois sea prácticamente idéntico al que se encuentra en sedes globales, respetando únicamente la adaptación del surtido a las condiciones climáticas tropicales del país. Además, el diseño de la tienda replica la identidad visual internacional, priorizando la exhibición del producto en «cápsulas» para facilitar la adaptación de las tendencias al estilo personal de cada clienta. Los accesorios y carteras son señalados por la vocera como los rubros más sólidos y distintivos de la marca.

Proyección y expansión en el territorio nacional

Con esta cuarta inauguración, el plan de crecimiento de Grupo Futura Retails no se detiene. La quinta tienda de Parfois en Venezuela abrirá en el Centro Sambil Candelaria en Caracas la próxima semana, y se proyecta una apertura en el Centro Sambil Maracaibo para el mes de diciembre.