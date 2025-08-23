viernes, agosto 22, 2025
Llegan a Maiquetía 184 migrantes venezolanos procedentes de Texas

Este viernes 22 de agosto, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo número 61 del Plan Vuelta a la Patria, procedente de Harlingen, Texas, con 184 ciudadanos venezolanos.

El grupo de venezolanos procedentees de Texas de 144 hombres, 18 mujeres, 10 niños y 12 niñas, fueron recibidos siguiendo los protocolos de las autoridades migratorias.

El Plan Vuelta a la Patria, impulsado por el Gobierno Bolivariano, busca facilitar el retorno voluntario de connacionales que se encontraban en el exterior, garantizando asistencia médica, orientación institucional y apoyo para su reincorporación plena a la vida en Venezuela.

