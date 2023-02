Compartir

A fin de buscar más sobrevivientes entre los escombros, a las ciudades de Turquía y Siria, afectadas por el terremoto llegan más perros rescatistas.

Miles de fallecidos dejó el sismo entre ambos países, pero, las personas tienen la esperanza de seguir consiguiendo a mas sobrevivientes por ello llegan miles de rescatistas provenientes de otros países.

Decenas de perritos de rescate procedentes de México, Bulgaria, Croacia, República Checa, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Italia, Hungría, Austria, Alemania, Estonia, España, Malta, Eslovaquia, Portugal, además de Montenegro y Albania, entre otras naciones se mueven para seguir buscando.

Muchas imágenes y videos están relacionadas con las redes sociales, en especial los canes de México que viajan con elementos del Ejército y la Marina del país para apoyar en las labores de rescate tras el terremoto.

Llegan más perros rescatistas a Siria y Turquía

Desde Europa han enviado 70 perros, de los cuales dos —junto a 12 voluntarios— lo han hecho desde la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia (IAE).

Solo dos características los sorprende para salvar vidas, ser de tamaño medio y que les guste jugar.

El bombero de la ONG Sergio Belloch desde Algemesí explicó que «Necesitamos que no pesen mucho para que no se muevan las placas de escombro y que tampoco sean muy pequeños porque no pueden saltar bien y acceder a algunas zonas».

Aunque no hay una raza concreta, sin embargo, para tener esas dos características deben ser tipo «golden retriever, labradores, border collies o pastores alemanes».

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

En Turquía: rescatan a un niño tras 22 horas bajo los escombros (+FOTO)

Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.