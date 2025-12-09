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Un total de 500 metrobuses comenzaron a llegar para lo que será el sistema de transporte masivo que se va a estrenare próximamente. La primera avanzada de autobuses Yutong ya se vieron en los puertos del país.

Venezuela espera armar el sistema de transporte urbano en todo el país con una flota moderna de 2000 autobuses. El gobierno nacional desde el pasado fin de semana dijo que el Metrobús funcionará ahora en todo el país.

Esto dará mayor fortaleza al sistema de transporte terrestre y urbano que hay en las ciudades del país. Las cuales trabajarán con horarios establecidos en rutas nuevas como especiales en las ciudades venezolanas.

500 Metrobuses

En varias ciudades se están colocando las paradas como todo el aparataje que el nuevo transporte tendrá. Como se espera a demarcación de las rutas, como desde ya se hace un llamado a las personas para el cuido de los autobuses y todo lo que concierne al transporte.

Los modernos autobuses tendrán un papel muy importante en la nueva estructura urbana de cada una de las ciudades. Se espera que se anuncie para cuándo comenzará el funcionamiento de estas nuevas unidades.

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