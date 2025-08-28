Bajo la conducción de la Alcaldesa Dina Castillo, se estrenó este miércoles con gran éxito, el programa radial “La Hora Dina-Mita”, proyecto comunicacional que será transmitido todos los miércoles a partir de las 3:30 pm, a través de la señal de Radio América 90.9 FM.

Esta primera edición de «La Hora Dina-Mita» tuvo un comienzo explosivo con la participación del gobernador Rafael Lacava, como invitado especial, con quien la Alcaldesa Dina Castillo sostuvo una amena y productiva conversación, abordando temas de interés para la comunidad, así como los avances de los proyectos conjuntos en desarrollo por la Alcaldía de Valencia y la Gobernación de Carabobo para el bienestar de todos los valencianos.

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Entre los temas centrales de La Hora Dina-Mita en esta conversación, destacaron los trabajos de rehabilitación integral en desarrollo en el Distribuidor San Blas, con el objetivo de asegurar las mejores condiciones para la red vial de la ciudad y mejorar la movilidad de todos los valencianos.

“Estamos realizando labores de ornato, la capa vial, toda la parte de la iluminación (…) Cuando lo aprobamos, yo no dude en planteártelo porque evidentemente esta obra va a generar un gran impacto visual, ornamental, de mejor tráfico, seguridad, tecnología, señalética diferente, que lo convierta en un distribuidor referente para propios y visitantes del estado y del municipio Valencia”, manifestó Lacava.

Recuperación de la CHET

Asimismo, Lacava destacó, los trabajos para la recuperación integral de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, CHET, autorizada por el Presidente de la Republica, Nicolás Maduro, para la atención de todos los carabobeños y venezolanos de la Región Central del país.

“Se está haciendo el trabajo más importante en los últimos 40 años de este hospital, con la recuperación de todas sus áreas como lo son emergencia, cuidados intermedios e intensivos, espacios de consulta médica, quirófano, hospitalización, cirugía, imagenología en fin a todo el conglomerado hospitalario”, agregó Lacava.

En defensa de la Paz

De igual manera, en La Hora Dina-Mita se abordó el tema, de las jornadas de Alistamiento Por la Soberanía y la Paz «Simón Bolívar», llevadas a cabo en las plazas Bolívar del país, atendiendo el llamado a defender la Soberanía y la Paz ganadas con gran esfuerzo en el país, amén de reiterar el contundente apoyo al Presidente de la República, Nicolás Maduro, ante las agresiones imperiales.

“Este nuevo episodio de la resistencia de nuestro pueblo venezolano, nos va a terminar uniendo porque al final, si políticamente existen algunos antagonismos por razones políticas, nadie puede obviar una agresión contra el país, contra los venezolanos, contra nuestra identidad, contra nuestra soberanía e independencia, nuestra autodeterminación, nuestra cultura e idiosincrasia, obliga a todos los venezolanos porque al final si nos atacan, si hay una confrontación como lo están planteando nos afectara a todos, porque estos ataques no diferencian color político”, puntualizó.

Centro Veterinario para Valencia

Seguidamente, el Gobernador Rafael Lacava y la Alcaldesa Dina Castillo anunciaron en el programa La Hora Dina-Mita los primeros pasos de evaluación para el proyecto de construcción de un Centro Veterinario de bajo costo en Valencia, a fin de brindar atención a costos accesibles a las mascotas de las familias valencianas.

Al respecto, la Alcaldesa Dina Castillo, adelantó que en un periodo de 15 días, se podría estar presentando el proyecto para tomar las primeras decisiones al respecto.

Ponte el casco

En materia Seguridad Vial, el Gobernador Rafael Lacava y la Alcaldesa Dina Castillo, enfatizaron la importancia de acatar las normas de tránsito, haciendo un especial llamado a la conciencia para prevenir accidentes de motorizados.

De igual forma, el mandatario regional, mencionó la reorganización de los Cuadrantes de Paz, los cuales se nuclearán en los 48 circuitos comunales de Valencia, acercando aún más el servicio de protección a las comunidades.

Primer mes de gestión

Durante esta primera edición de «La Hora Dona-Mita«, la alcaldesa Dina Castillo resaltó la coincidencia exacta en la celebración del primer mes de su triunfo en las elecciones municipales del pasado 27 de julio, con un contundente 88,64% de los votos, ratificando su compromiso de trabajar incansablemente por una productiva Valencia y en paz.

“La Hora Dinamita” se consolida como un nuevo espacio de comunicación e interacción con el pueblo de Valencia, prometiendo mantener informada a la ciudadanía sobre las gestiones, logros y agendas de trabajo del gobierno municipal de la Alcaldesa Dina Castillo.