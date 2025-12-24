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Como es costumbre el centro de Valencia en diciembre se llenó de personas, en busca de ropas, juguetes y regalos. Es una tradición ver el bulevar Constitución con mucha gente en estos días navideños.

Hoy 24 de diciembre no fue la excepción, las personas caminan el bulevar comercial. Desde la semana pasada el volumen de personas ha ido en ascenso, en estos días lo más buscado es ropa, juguetes, como zapatos.

Este es uno de los puntos que siempre se llena en el último mes del año, el mercado de los Guajiros es otro de los puntos que también vemos con mucha gente. Las personas comparan precios y luego hacen las compras.

Todo esto es también ver el transporte lleno, como los taxis haciendo carreras y lo que se traduce como un gran movimiento comercial solamente en la ciudad de Valencia. Sin contar otros municipios como San Diego, Naguanagua, Guacara, entre otros.

Centro de Valencia en diciembre 2025

Desde la avenida Lara hasta la avenida Cedeño se ve el río de personas buscando los comercios, viendo las vidrieras. Además de escuchar el “a la orden” por parte de los atentos vendedores.

El centro sigue siendo el punto comercial cada diciembre desde hace décadas, cada año vemos más personas. Las avenidas llenas y la gente siempre llevan algo, en un espacio donde vemos desde forros de celulares hasta los jeans, vestidos o camisas de moda.

Ni hablar de los juguetes o zapatos y ver el esmero de cada vendedor para con el cliente. Las cajas de los comercios las vemos llenas, lo que se traduce en ganancias por este mes. Algo que es positivo para el estado y el país.

Ahora en horas de la tarde lo veremos un poco más lleno, hasta horas de la tarde que ya la gente se ha marchado.

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