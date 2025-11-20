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La canción Venezuela es una de las que escuchamos… pudiera decirse tres veces a la semana o a veces diario, depende la emisora de tu preferencia. O la colocan en videos de Instagram, o la escuchas en videos de Facebook.

Pero a lo mejor no sabes que la misma no fue compuesta por venezolanos, la canción habla de las maravillas que tiene Venezuela. Aunque molesta un poco cuando la escuchas en otros cantantes de otros países y le cambian la letra.

La misma pudiera decirse que en los últimos 30 años la hemos escuchado en versión llanera con Luis Silva. Como siempre en sus magistrales interpretaciones, además en house, con Criollo House, que sacaron una versión hace unos años.

¿Quién compuso la canción Venezuela?

La canción «Venezuela» fue escrita por los compositores españoles Pablo Herrero Ibarz y José Luis Armenteros Sánchez, miembros del grupo Los Relámpagos. Se inspiraron en la belleza de Venezuela tras visitar el país en 1980.

Compositores: Pablo Herrero Ibarz y José Luis Armenteros Sánchez. Inspiración: La composición surgió de su visita a Venezuela, inspirándose en sus paisajes y su gente. Plasmando la verdadera esencia venezolana de su tierra.

Popularidad: Aunque fue escrita para José Luis Rodríguez, «El Puma», se popularizó principalmente a través de las versiones de artistas como Balbino, Simón Díaz y Luis Silva. Convirtiéndose en un himno no oficial del país.

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