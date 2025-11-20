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Una inusual y escalofriante experiencia se viralizó en las últimas horas en el estado Lara, luego de que un motorizado asegurara haber escuchado el llanto de «La Llorona» cuando iba por una calle del sector Las Clavellinas en Barquisimeto.

El joven logró grabar el momento en el que comenzó a escuchar unos quejidos y lo que parece ser un llanto en plena oscuridad y soledad del sector. En el video, el motorizado se escucha con la voz nerviosa y visiblemente afectado por el terror, reseñó el medio Noticias Barquisimeto.

«La Llorona» en Barquisimeto

En el video, el motorizado comenzó a rezar. «La sangre de cristo tiene poder». Asimismo, se comenzó a preguntar «¿Quién me mandó a meterme por aquí solo?». Y aunque en las imágenes registradas no se observa alguna «aparición», el sonido de los lamentos quedaron registrados en la grabación.

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