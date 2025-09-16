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Este lunes en horas de la tarde, se registraron fuertes precipitaciones en el municipio Carlos Arvelo, en el estado Carabobo.

Autoridades informaron que en varios sectores de la localidad se reportaron niveles de agua importantes y afectaciones en viviendas, específicamente en Caraquita y Maruria, vía Central Tacarigua, producto del desbordamiento de la quebrada de la zona.

Destacaron que no se registraron víctimas que lamentar, solo familias con pérdidas totales de enseres.

A la hora de este reporte, las autoridades con competencia en la materia, realizan la evaluación inicial para cuantificar la cantidad de familias afectadas.

Lluvias en Carlos Arvelo

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Por otra parte, pasadas las 4:00 pm de este lunes, se registraron fuertes lluvias acompañadas con ráfagas de vientos en la zona norte del municipio Valencia, dejando anegaciones en la avenida Bolívar Norte de la capital Carabobeña, a la altura del CC Camoruco.

Funcionarios del Sistema de Protección Civil y Bomberos de Carabobo pidieron a la población mantenerse alerta ante las recurrentes precipitaciones en la zona central del país.

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