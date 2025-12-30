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Las lluvias en Magdaleno en el estado Aragua dejaron afectadas varias viviendas. La tarde de este 29 de diciembre en la población del municipio Zamora cayeron fuertes lluvias además de fuertes vientos que azotaron la zona.

En especial los sectores La Cuchilla como Las Brisas, en horas de la tarde reportaron el fuerte aguacero el cual afectó a una vivienda que quedó en pérdida total. Además de nueve casas más con daños severos.

Protección Civil Aragua llegó a la zona y destacó que en total fueron diez familias afectadas por las lluvias. Los aguaceros afectaron las viviendas y la cifra pudiera aumentar por las condiciones críticas de varias de las casas.

Lluvias en Magdaleno dejaron afectadas varias viviendas

La comunidad se unió también para ayudar en la zona, los aguaceros tenían tiempo sin azotar esta zona de la entidad aragüeña. En los años de pandemia hubo también fuertes lluvias en la zona.

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Se espera que hoy Protección Civil Aragua amplíe la ayuda a otras zonas afectadas en Magdaleno. Para de esta manera evaluar viviendas como accesos a las mismas luego de las lluvias de ayer.

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